Bundeskanzler Scholz heute in Essen: Eröffnungsrede bei RWE-Mitarbeiterfest

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält am Samstag in Essen die Eröffnungsrede zu einem Mitarbeiterfest des Energiekonzerns RWE. Anschließend will er eine Viertelstunde lang Fragen von Beschäftigten beantworten.

Anlass für das Fest ist das 125-jährige Bestehen des Energieriesen. Angemeldet sind rund 10.000 Beschäftigte aus aller Welt. Gefeiert wird in mehreren Messehallen.

Später am Abend wird der Popsänger Robbie Williams ein einstündiges Privatkonzert geben. Die Öffentlichkeit hat keinen Zutritt. RWE ist Deutschlands größter Stromerzeuger.

dpa