Autobahn 45 bei Dortmund wird wegen einer Bombenentschärfung gesperrt

Erneut wurde ein Blindgänger gefunden. Aber diesmal nicht in einer Wohngegend sondern an der Autobahn. Wegen der Entschärfung des Blindgängers nahe der Autobahn 45 wird die Strecke im Dortmunder Nordwesten am frühen Donnerstagabend gesperrt.

Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Dortmund Hafen und dem Dreieck Dortmund Bodelschwingh, wie die Stadt mitteilte. Autofahrer werden gebeten, den Bereich ab etwa 17 Uhr zu umfahren, bis der Kampfmittelräumdienst die Bombe unschädlich gemacht hat.

Bei Bauarbeiten war ein britischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, der nach Angaben der Stadt eine Räumung rund um den Fundort noch am selben Tag notwendig macht. Etwa 650 Anwohner in einem Radius von 250 Metern um den Fundort wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

dpa