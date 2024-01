A59 in Duisburg zwei Wochen lang gesperrt – was Autofahrer jetzt wissen müssen

Neues Jahr, neue Baustellen: Gleich zu Beginn des Jahres müssen Autofahrer, die im Raum Duisburg unterwegs sind, starke Nerven haben. Denn nach mehreren Sperrungen der A59 in Richtung Dinslaken, wird die Autobahn nun in Richtung Düsseldorf dichtgemacht. Konkret wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Marxloh und Fahrn ab Ende Januar zwei Mal eine Woche lang gesperrt. Was Autofahrer jetzt beachten müssen, erfahrt ihr hier.

Sperrung der A59 in Duisburg: Grund, Dauer und Umleitungen

Gesperrt werden muss die Autobahnstrecke, da auf dem Bauwerk „Kaiser-Friedrich-Straße“ an den Fahrbahnübergängen gearbeitet wird. Die erste der beiden Sperrungen startet dabei am 22. Januar ab 10 Uhr und wird am 29. Januar um 5 Uhr wieder aufgehoben. Die anschließende zweite Sperrung kommt dann vom 5. Februar ab 10 Uhr bis zum 12. Februar um 5 Uhr auf Autofahrer zu. Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen in beiden Fällen möglich sind.

Für betroffene Autofahrer wird selbstverständlich eine Umleitung eingerichtet. Diese verläuft über die A42, A3 und B8.