A1 bei Leverkusen: Diese Sperrung kommt Ende April auf Autofahrer zu

Wegen Bauarbeiten muss die A1 bei Leverkusen am letzten April-Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Die Vollsperrung zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen soll laut Autobahn GmbH am Freitag, dem 26. April, um 22 Uhr starten, und anschließend bis Sonntag, dem 28. April um 22 Uhr, dauern.

Zudem könnten Autofahrer im Kreuz Leverkusen-West dann nicht von der A59 auf die A1 in Richtung Dortmund fahren. Im Kreuz Leverkusen sei von der A3 aus Richtung Oberhausen keine Überfahrt auf die A1 nach Dortmund möglich. Umleitungen führen euch über die A4-Rheinbrücke und die A46.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten für den Autobahnausbau bei Leverkusen. An dem Wochenende sind Abbrucharbeiten an einem Rampenbauwerk geplant, außerdem werde die Fahrbahn neu markiert.

mit Material der dpa