Madonna schockiert mit Aussehen: So hat sich die Pop-Ikone in den letzten Jahren verändert

Manche Stars wollen am liebsten für immer jung bleiben und durchlaufen dafür Operationen, in denen lästige Falten oder der schlaffe Busen wieder gerichtet werden. Madonna ist einer von ihnen. In Schnappschüssen in den sozialen Medien präsentiert sie sich in jugendlicher Kleidung, perfekt gestylt in verführerischen Posen. Altersfalten oder sonstige Makel sucht man vergebens. Dass die Musik-Ikone mittlerweile 65 Jahre auf dem Buckel hat, wird den meisten daher sicherlich nicht auffallen.

Umso mehr sorgt daher ein Bild auf X (ehemals Twitter) und TikTok der Sängerin für Aufsehen. Denn statt einer scheinbar nicht alternden Madonna mit umwerfendem Make-up sieht man die Sängerin plötzlich von einer ganz anderen Seite.

Pop-Ikone Madonna völlig ungeschminkt und blass

So zeigt das Bild die 65-Jährige völlig ungeschminkt mit gebleichten, kaum erkennbaren Augenbrauen, glatter Haut und verformten Gesichtszügen. Besonders die Lippen und Wangenknochen der Sängerin erscheinen auf dem Posting unnatürlich prall.

Das ungewohnte Aussehen der Sängerin löst bei vielen ihrer Anhänger Unbehagen aus. „Gott, was ist nur mit ihr passiert?“, wird beispielsweise ein Fan im „Mirror“ zitiert. „Sie hat den falschen Doktor, der ihr Filler an den falschen Stellen verabreicht“, merkt ein anderer User an. „Ihre Lippen sehen schmerzhaft aus“, äußert ein weiterer Nutzer.

Madonna musste auf der Intensivstation behandelt werden

Dass sich viele Fans so sehr um das Wohlbefinden der 65-Jährige sorgen, könnte vor allem mit Madonnas nur wenige Monate zurückliegenden Zusammenbruch in Zusammenhang stehen. Im Juni wurde die Sängerin bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden und wegen einer schweren bakteriellen Infektion auf die Intensivstation eingeliefert. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme musste die Musikerin daraufhin den Auftakt zu ihrer Welttournee, die ursprünglich am 15. Juli in Kanada starten sollte, verschieben. Die in Deutschland stattfindenden Konzerte in der Kölner Lanxess Arena sind davon jedoch nicht betroffen. Am 15. und 16. November wird die Queen of Pop gleich zwei Shows auf die Bühne bringen. Alle weitere Informationen zu ihren Auftritten haben wir an dieser Stelle für euch zusammengefasst.