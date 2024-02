Am heutigen Donnerstag (1. Februar) kommt es zu bundesweiten Streiks an deutschen Flughäfen. In NRW betrifft dies die Airports in Düsseldorf und Köln/Bonn. Damit Passagiere trotz der Protestaktionen an ihr Ziel kommen, hat sich die Fluggesellschaft Ryanair eine besondere Maßnahme überlegt.

Da der Flughafen Weeze nicht von den Streiks betroffen ist, leitet die irische Airline ihre Flüge an den Standort am Niederrhein um. Demnach werden heute Verbindungen, die aus Sofia, Barcelona und Malaga starten und auch dorthin wieder zurückfliegen, in Weeze landen bzw. starten. Normalerweise würden diese Maschinen aus Köln/Bonn abheben. An diesem Airport hatte das Sicherheitspersonal Donnerstagnacht jedoch seine Arbeit niedergelegt. Das hat zur Folge das heute fast alle Flüge am Flughafen ausfallen. Mehr dazu lest ihr hier.

>>Flughafen Köln/Bonn am Streiktag: Diese Flüge fallen heute aus!<<

Ryanair habe seine Passagiere über die Umleitungen ihrer Flieger informiert, heißt es. Reisende, die bereits mit dem Auto zum Standort in Köln/Bonn angereist sind, werden mit Bussen nach Weeze gebracht.