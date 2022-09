„Warnung“ bei Basketball-EM vor Karnevalisten – das gibt es nur in Köln

Wenn Kölner eins können, dann ihre Stadt in einen absoluten Ausnahmezustand zu versetzen. An diesem Wochenende sorgen dafür aber in erster Linie die Basketballer – denn in der Lanxess-Arena finden aktuell Spiele der Basketball-Europameisterschaft statt. Ein Kulturschock ist da aber inbegriffen.

Aus ganz Europa strömen Sportler, Fans und Medienvertreter aktuell nach Köln-Deutz, um mittendrin bei den Spielen der Basketball-EM dabei zu sein. Wahrlich nicht jeder ist mit allen Gepflogenheiten im Rheinland vertraut. Ausgerechnet an diesem Wochenende sind aber die Karnevalisten in der Stadt aktiv. Die Rede ist von „Jeck im Sunnesching“, dem Sommer-Karnevals-Event am Samstag.

Wie der „Express“ berichtet, gab es im Vorfeld eine Art „Warnung“, wenn es zu Aufeinandertreffen von Basketball-Begeisterten und Karnevalisten kommt. Der Hintergrund: Journalisten wurde im Rahmen der Basketball-EM mitgeteilt, sie müssten sich nicht wundern, wenn sie auf verkleidete Menschen treffen. „Habt keine Angst“, heißt es in der Mitteilung.

Bekanntermaßen sind fast alle Karnevalisten extrem friedlich und haben es nur darauf abgesehen, eine gute Zeit miteinander zu haben. Allerdings dürfte es einige Menschen aus anderen Regionen Europas erst einmal verwundert haben, dass ihnen etwa auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln verkleidete Menschen entgegenkamen.

So kann dann jeder, der sich am Wochenende in Köln aufhält, seine ganz eigene Party feiern. Bei den Karnevalisten steht da eher das Schunkeln und bei sommerlichen Temperaturen das ein oder andere Kaltgetränk im Vordergrund. In der Lanxess-Arena wird einigen der besten Basketballern der Welt zugejubelt, wie sie sich im sportlichen Wettkampf messen. Köln gewohnt vielfältig!