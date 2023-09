Vorerst kein Dirk-Bach-Platz in Köln – Bezirksbürgermeister will klagen

Schon lange gibt es in Köln die Diskussion, ob der Offenbachplatz zu Ehren des verstorbenen Schauspielers und Komikers Dirk Bach in Dirk-Bach-Platz umbenannt wird. Bereits im vergangenen Jahr setzten sich die Kölner Aidshilfe und das Centrum Schwule Geschichte e.V. für die Umbenennung des Platzes ein.

Das Argument der Vereine im Juni 2022 dürfte auch heute noch aktuell sein. Damals hieß es: „Neben seinem künstlerischen Schaffen lagen Dirk Bach auch diverse sozialpolitische Themen am Herzen.“ Auch hatte die Bezirksvertretung Innenstadt bereits mehrheitlich für den Änderungsbeschluss gestimmt. Daher stand nur noch der bürokratische Aufwand im Weg.

Ist der Stadtrat für die Umbenennung des Offenbachplatzes überhaupt zuständig?

Nun aber folgt die Rolle rückwärts. Denn der Stadtrat hat die Umbenennung abgelehnt, wie der WDR berichtet. Nun soll die Suche nach einer Alternative laufen. Doch ganz so leicht will die Bezirksvertretung nicht aufgeben.

Denn Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister der Kölner Innenstadt, hat bereits angekündigt, gegen den Entschluss vorzugehen. Er will Klage gegen die Entscheidung einreichen und hält zudem den Stadtrat nicht für zuständig in der Frage, ob der Platz umbenannt werden darf. So oder so scheint es nun doch länger zu dauern, Dirk Bach posthum mit einem Ort in Köln zu ehren.