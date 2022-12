„The Kelly Family“ in Köln: Alle Infos zum Weihnachtskonzert in der Lanxess-Arena

Die Kelly Family kommt an den Weihnachtstagen live nach Köln. Fans können sich nicht nur auf die größten Hits der Kult-Band, sondern auch auf sinnliche Klänge aus ihrem aktuellen Weihnachtsalbum freuen. Alle Infos zum Konzert.

„The Kelly Family“ in Köln 2022: „Christmas Party“-Konzert

Anlässlich ihrer neuesten Album-Veröffentlichung „Christmas Party“ startete die Kelly Family im November ihre gleichnamige Tournee durch Deutschland und Österreich. Neben neuen Songs wie „Peace on Earth“ oder „One More Happy Christmas“ mischen die Kellys weihnachtliche Klassiker wie „Feliz Navidad“ oder „Last Christmas“ mit ein. Einer der emotionalsten Songs ist wohl „Hold My Hand“, den die Family ihrer 2021 verstorbenen Schwester Barby Kelly widmet.

Zuletzt überschattete ein dramatisches Ereignis eines der Kelly-Konzerte: Beim Auftritt in Halle verstarb am 2. Dezember ein Zuschauer kurz nach Showbeginn. Ein Notfallteam versuchte den Mann wiederzubeleben, vergebens. Das Konzert wurde danach abgebrochen.

„The Kelly Family“ in Köln 2022: Wann findet das Konzert statt?

Die Kelly Family kommt am 26. Dezember 2022 in die Kölner Lanxess Arena. Am zweiten Weihnachtstag wird gemeinsam mit bis zu 18.000 Zuschauern eine Mega-Weihnachtsparty gefeiert.

>> Köln: Feiern an Weihnachten – Techno, Hip Hop, Indie und mehr <<

„The Kelly Family“-Konzert in Köln 2022: Wo bekomme ich Tickets?

Tickets für „The Kelly Family“ in Köln gibt es unter anderem auf der Website der Lanxess-Arena und bei bekannten Online-Verkaufsstellen. Mit etwas Glück gibt es noch eines der letzten Tickets an der Abendkasse zu ergattern. Es wird dennoch empfohlen, sich ein Ticket im Voraus zu sichern.

„The Kelly Family“-Konzert in Köln 2022: Was kosten die Tickets?

Die Preise für ein Ticket für das Kelly-Family-Konzert in Köln beginnen bei 47,40 Euro. Die teuersten Tickets kosten knappe 90 Euro. In der Lanxess-Arena kann man zwischen den Standardtickets für den Innenraum, Unterrang und Oberrang, sowie Premium Seats, Premium Paketen und Logentickets wählen.

„Kelly Family“ Konzert in Köln 2022: Wann ist Einlass?

Das Konzert in Köln startet am Montag, dem 26. Dezember 2022, in der Lanxess-Arena. Die Show beginnt ab 19.30 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Kelly Family in Köln 2022: Anfahrt mit Auto, ÖPNV, zu Fuß – Wie komme ich zur Lanxess-Arena?

Die Lanxess-Arena befindet sich im Kölner Stadtteil Deutz. Folgt den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Mit der Bahn erreicht ihr die Arena unweit des Deutzer Bahnhofs in zehn Gehminuten. Fahrt ihr mit dem Auto an, haltet ihr am besten Ausschau nach den Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten findet ihr auf der Website der Lanxess-Arena.

Adresse fürs Navi: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Zusatzinfo für Bahnfahrer: Die erworbenen Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

„The Kelly Family“ in NRW: Tourdaten und Termine in weiteren Städten

Fans dürfen sich noch bis zum Ende des Jahres auf weitere Konzerte freuen. Wir haben eine Übersicht mit allen Terminen.

Kelly Family live: Tourdaten „Christmas Party“

29.11.2022: Bremen ÖVB-Arena

30.11.2022: Riesa Sachen Arena

2.12.2022: Halle/Westfalen OWL-Arena

3.12.2022: Berlin Mercedes-Benz Arena

4.12.2022: Hamburg Barclays Arena

6.12.2022: Kiel Wunderino-Arena

7.12.2022: Schwerin Sport- und Kongresshalle

9.12.2022: Oldenburg Große EWE Arena

10.12.2022: Düsseldorf PSD Bank Dome

11.12.2022: Braunschweig Volkswagen Halle

13.12.2022: Wien Stadthalle

16.12.2022: Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17.12.2022: Zürich Hallenstadion

18.12.2022: Innsbruck Olympia Arena

21.12.2022: Erfurt Messe

22.12.2022: Hannover ZAG Arena

23.12.2022: Magdeburg GETEC-Arena

26.12.2022: Köln Lanxess Arena

27.12.2022: Dortmund Westfalenhalle

28.12.2022: Oberhausen König-Pilsener-Arena

29.12.2022: Frankfurt Festhalle

>> Wochenende in Köln: Konzerte, Partys, Ausstellungen – die Tipps <<