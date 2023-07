Köln

Supermond schwebt über Köln – und sorgt für Himmelsspektakel

4. Juli 2023

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben viele Kölner den Supermond am Himmel bestaunen können. Es wirkte, als wäre er zum Greifen nah. So schön schwebte der Mond über die Domstadt.