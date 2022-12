Schlittenfahren in Köln: die besten Rodelpisten in der City und im Veedel

Auch von Bayern gerne als „Flachlandindianer“ bezeichnete Rheinländer lieben Schnee und alles, was mit ihm zu tun hat. Viele Kölner wünschen sich nicht nur eine weiße Weihnacht, sondern auch eine perfekte Voraussetzung zum Schlittenfahren. Wie bitte? Ja, auch in Köln wird gerodelt. Wir verraten euch, wo.

Schlittenfahren in Köln: Aachener Weiher

Mitten im Grüngürtel zwischen Lindenthal und der Innenstadt liegt der Aachener Weiher. Bei frostigen Temperaturen lädt das Gewässer nicht nur zum Schlittschuhlaufen, sondern auch zum Schlittenfahren ein. Die Hügel, die sich rund um den Aachener Weiher ziehen, sind lang und flach und somit für Familien geeignet.

KVB-Haltestelle: Universitätsstraße, Linie 7

Rodeln in Köln: Herkulesberg

Auf dem berühmten Mont Klamott, dem Herkulesberg im Grüngürtel, wird bei Schnee im Winter gerne gerodelt. Auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges führen zahlreiche steile und weniger steile Pisten hinab zum Ebenerdigen – Schlittenspaß garantiert.

KVB-Haltestelle: Hans-Böckler-Platz, Linie 3, 4 und 5

Rodeln in Köln: Vingster Doppelberg

Auch auf der Schäl Sick ist Spaß im Schnee geboten. Der Doppelberg hat seinen Namen von seinen zwei Abfahrten, die hintereinander liegen. Er befindet sich am Spielplatz in Vingst in der Kuthstraße. Die Rodelpiste ist etwa 100 Meter lang.

KVB-Haltestelle: Köln Vingst, Linie 9

Schlittenfahren in Köln: Jahnwiese

Wer Angst vor Abhängen, aber dennoch Lust auf Schlittenfahren hat, ist auf der Jahnwiese gut aufgehoben. Ist die großflächige Wiese vor dem RheinEnergie-Stadion reichlich mit Schnee bedeckt, können Kinder sich problemlos von Erwachsenen auf dem Schlitten ziehen lassen.

KVB-Haltestelle: Köln RheinEnergie-Stadion, Linie 1

Ihr seid bereits, für euer außergewöhnliches Abenteuer auf dem Schlitten durch ganz NRW zu fahren? Dann schaut auf unserer großen Rodelpisten-Übersicht fürs ganze Bundesland oder auch bei unseren Tipps für einen perfekten Ausflug im Winter in NRW vorbei!