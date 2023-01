Riesen-Zelt am Neumarkt: Was wird hier aufgebaut?

Kölner, Pendler und Domstadt-Touristen kommen kaum drum herum: Am Neumarkt wird derzeit ein riesiges weißes Zelt aufgebaut. Welche Veranstaltung steckt dahinter?

Am Wochenende (7. und 8. Januar) findet dort die Volkssitzung der „KG Alt Köllen von 1833 e.V.“ statt. Das Event findet jedes Jahr im Januar auf dem Neumarkt statt. In dem beheizten Festzelt feiern 2000 Jecke mit Bier, Snacks und kölschen Bands. Und: Natürlich darf auch das Dreigestirn nicht fehlen. Jungfrau, Prinz und Bauer treten in dem Festzelt am Neumarkt dann frisch proklamiert auf. Denn am Freitag (6. Januar) findet die große Prinzenproklamation im Gürzenich statt.

Tickets für die Veranstaltungen bietet die Karnevalsgesellschaft Alt-Köllen online für knapp 30 Euro an. Einlass zur Volkssitzung am Neumarkt ist jeweils um 11.11 Uhr, Beginn um 13 Uhr.

Volkssitzung am Neumarkt (7. Januar): Line-up

13 Uhr Blaue Funken

13.40 Uhr Marc Metzger

14.05 Uhr Klüngelköpp

14.35 Uhr Volker Weininger

15 Uhr Tanzgruppe Kölsche Harlequins / Inthronisierung / FK

15.30 Uhr Cat Ballou

16 Uhr Domstürmer

16.30 Uhr Tanzgruppe Müllemer Junge

17 Uhr Kölner Dreigestirn

17.30 Uhr Paveier

18 Uhr Marita Köllner

18.30 Uhr Brings

Volkssitzung am Neumarkt (8. Januar): Line-up