Kölner Karneval: Wer wird das Dreigestirn 2023?

D’r Prinz kütt! Am Mittwoch, 24. August 2022, stellt das Festkomitee (FK) Kölner Karneval das neue Dreigestirn vor. Bauer Gereon, Jungfrau Gerdemie und Prinz Sven I. haben nach einer doppelten Amtszeit von zwei Sessionen aufgrund von Corona ausgedient und werden ersetzt.

Gegen 14 Uhr wird FK-Chef Christoph Kuckelkorn die große Nachricht überbringen. Tonight News ist beim Pressetermin dabei. Das Motto der kommenden Session (startet am 11.11.) steht allerdings schon fest. Es lautet: „Ov krüzz oder quer“. Das Motto stammt aus einem Song von Emil Jülich aus dem Jahr 1905, in dem es heißt: „Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr – mer looße nit un looße nit vum Fasteleer!” oder auf Hochdeutsch: „Wie es also auch kommen mag, die Kölner lassen nicht von ihrem Fastelovend“.

Kölner Karneval: Erster Hinweis auf Dreigestirn 2023

In den vergangenen Jahren hatte immer jeweils eine Karnevalsgesellschaft – etwa die KG Altstädter – das komplette Trifolium gestellt. Und auch in diesem Jahr könnte das der Fall sein – aus einem ganz besonderen Grund. Das Festkomitee feiert 2023 nämlich 200-jähriges Bestehen. Der organisierte Karneval in Köln findet bereits seit 1823 statt! Und: Auch die Roten Funken feiern in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Von daher liegt es nahe, dass sie in der Jubiläumssession das Dreigestirn stellen werden.

Ob dem so ist, erfahren wir um 14 Uhr.