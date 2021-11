Reineke Fuchs Köln: Facebook, Tickets, Veranstaltungen – alle Infos zum Club

Seit 2012 lädt das Reineke Fuchs, benannt nach dem gleichnamigen Märchen von Johann Wolfgang Goethe, Kölner Nachtschwärmer zu Partys und Konzerten ein. Der Club ist auch unter der Woche eine beliebte Anlaufstelle für Studenten und Gäste, die auch wochentags einfach mal ein bisschen Partystimmung brauchen. Auf Facebook wirbt der Club auf der Aachener Straße 50, mitten im angesagten Belgischen Viertel, für seine Veranstaltungen.

Reineke Fuchs Köln: Facebook

28.537 Personen haben das Reineke Fuchs auf Facebook abonniert (Stand: November 2021) , um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Corona-Regeln und Veranstaltungen betrifft. 28.306 Personen gefällt der Club auf der Social-Media-Plattform. Neben Fotos und Flyern der Partys posten die Betreiber des Reineke Fuchs auch regelmäßig kurze Party-Teaser auf der Seite, die einen Eindruck zum jeweiligen Event vermitteln sollen. Gäste, die beim Besuch etwas im Reineke Fuchs verloren oder vergessen haben, können sich ebenfalls auf Facebook melden, damit der Gegenstand dann bei den Fundsachen in der Garderobe gelagert wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von REINEKE FUCHS 🦊 (@reinekefuchscologne)

Reineke Fuchs Köln: Tickets

Generell gibt es für Veranstaltungen im Reineke Fuchs immer eine Abendkasse. Vereinzelt gibt es vergünstigte Tickets online im Vorverkauf über Facebook. Der Eintritt im Reineke Fuchs variiert zwischen 5 und 20 Euro und hängt von der jeweiligen Party sowie dem Booking ab.

Reineke Fuchs: Veranstaltungen

Im Reineke Fuchs finden wöchentliche und monatliche Partyreihen statt. Zu den wöchentlichen gehören der „WTF – Wednesday’s Hip Hop“ sowie die „nice“ am Donnerstag. Wie der Name schon vermuten lässt, wird mittwochs Hip Hop gespielt. Bei der „nice“ am Donnerstag läuft im Reineke Fuchs alles zwischen Deep House und Techno. Die Gay-Party „Beatz&Boyz“, die Trash-Party „Love Generation“ sowie die HipHop-Reihe „Conscious“ finden monatlich statt.

Reineke Fuchs Köln: DJs

Zu den Resident-DJs des Reineke Fuchs gehören Kölner David Hasert, Avocado, Adriano Rosso, Jeremy Reinhard und Sandilé. Daneben legen im Reineke regelmäßig Techno-Größen wie Acid Pauli, DJ Hell, Rampue, JakeThe Rapper, Niconé und Co. auf.

Reineke Fuchs Köln: Adresse und Öffnungszeiten

Der Club Reineke Fuchs befindet sich in der Aachener Straße 50 in 50674 Köln mitten in der City zwischen der Haltestelle Rudolfplatz und Moltkestraße. Auch vom Friesenplatz ist der Club gut zu erreichen. Das Reineke Fuchs öffnet immer mittwochs bis Samstag um 23 Uhr.

