„Old but Gold“ – die besten Bilder der Ü30 Hip-Hop-Party mit Fatman Scoop in der Halle Tor 2 in Köln

5. November 2023

Ein letztes Mal ließ es die "Old but Gold" nochmal gehörig in der Halle Tor 2 in Köln krachen: Hip Hop-Legende Fatman Scoop gab live on Stage alles, um der bestens aufgelegten Partymeute einzuheizen. Unser Fotograf zeigt euch das Spektakel der Nacht.