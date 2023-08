Wake Club Cologne: Das erwartet euch in Kölns neuem Beachclub

An warmen Sommertagen sind Beachclubs eine ideale Alternative für einen Ausflug ans Meer. Die schönen Locations lassen euch schnell vergessen, dass ihr gerade mitten in einer Großstadt seid und versetzten euch mit Strandkörben, kühlen Drinks und weißen Sand gedanklich an ferne Tropenstrände.

Direkt am Rather See hat mit dem Wake Club Cologne ein neuer Beachclub in Köln eröffnet. Wir stellen euch die Neueröffnung auf der Schäl Sick vor und verraten, auf was ihr euch vor Ort freuen könnt.

Wake Club Cologne: Das Konzept des neuen Beachclubs in Köln

Im Wake Club Cologne erwartet euch erstklassiges Urlaubsfeeling: 200 Meter lang und 35 Meter breit ist der neu aufgeschüttete Sandstrand am Rather See, welcher „echten“ Sandstränden am Meer ziemlich Konkurrenz macht. Wer es weniger sandig mag, kann es sich auf dem Rollrasen hinter der Strandfläche gemütlich machen.

Selbstverständlich könnt ihr im Rather See nach Herzenslust schwimmen und euch im kühlen Nass abkühlen. Vor allem bei warmen Temperaturen ist Letzteres eine tolle Alternative zum oftmals überfüllten Freibad. Damit euch beim Planschen nichts passiert, wird der Badebereich des Strandbades von Rettungsschwimmern überwacht.

Der Kiosk auf dem Areal versorgt euch derweil mit Limos, Softdrinks, Bier und spritzigen Erfrischungen wie Aperol Spritz und anderen Cocktails. Zur Stärkung gibt es hier Snacks wie Currywurst, Pommes und Falafel.

Das erwartet Besucher im Wake Club Cologne

Besucher können sich in den kommenden Wochen auf weitere Highlights freuen: So befindet sich aktuell eine Wake-Board-Anlage im Bau. Wie André van der Höövel, Gründer des Wake Club Cologne, im Gespräch mit dem WDR sagt, warte man nur noch auf die Freigabe der Anlage seitens der Stadt Köln.

Das Haupthaus, die Terrasse und der Eingang sollen ebenfalls bald fertiggestellt werden. Auch sollen demnächst zwei Beachvolleyballfelder auf das Areal ziehen.

Was kostet der Eintritt in den Wake Club Cologne?

Für Kinder bis einschließlich vier Jahren ist der Eintritt kostenlos. Kinder bis einschließlich 15 Jahren zahlen hingegen 3 Euro für den Besuch im Wake Club Cologne. Für Erwachsene ist ein Eintrittspreis von 5 Euro fällig.

Menschen mit Behinderung erhalten nach Vorlage eines Behindertenausweises 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt.

Beachclubs in Köln: Wo ist das Wake Club Cologne?

Den Wake Club Cologne findet ihr am Rather See. Mit dem ÖPNV erreicht ihr die Location mit der Straßenbahn 9 oder dem Bus 109 über die Haltestelle Steinweg. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter zur Anlage.

Wer mit dem Auto anreist, kann seinen Wagen auf dem neu angelegten Parkplatz vor dem Gelände abstellen. Die Parkgebühr beträgt 5 Euro und ist unabhängig von der Parkdauer. Ab 21 Uhr müssen Fahrzeuge das Parkgelände allerdings wieder verlassen haben.

Adresse: Rösrather Straße 281, 51107 Köln

Wann hat der Wake Club Cologne geöffnet?

Die Öffnungszeiten des Wake Club Cologne variieren je nach Wetterlage und können sich kurzfristig ändern. Schaut vor eurem Besuch daher unbedingt auf der Instagram-Seite des Beachclubs vorbei. Dort werden Änderungen zeitnah mitgeteilt.

Generell hat die Anlage jedoch von Juli bis Oktober montags bis freitags von 12 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

