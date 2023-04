Party-Flaute wegen Corona: Red Cat Lounge feiert Comeback in Köln

Techno-Fans kennen und lieben die Red Cat Lounge seit 2008 für ihre allsonntägliche Afterhour „Tinnitus“. Nach einer durchtanzten Nacht noch immer nicht genug? Dann ist die Red Cat Lounge mit ihrer roten, verführerischen Innenbeleuchtung, dem kleinen Dancefloor und den Bänken an den Seiten für viele genau der richtige Ort. Hier wird jeden Sonntag ab 6 Uhr morgens weiter gefeiert, getanzt und sich ausgetauscht. Oft zieht sich die Afterhour bis in die Nachmittagsstunden.

Doch was ist an den anderen Wochentagen in der Red Cat Lounge los? Betreiber Schappur Sareh erklärt das Dilemma: „Seit der Corona-Zeit leiden wir mehr oder weniger an einer Partyflaute. Viele Veranstalter, die das hauptberuflich gemacht haben, haben sich umorientiert und machen jetzt etwas anderes.“ Weggebrochen seien die Partyreihen „Radio Sabor“ (Reggaeton & Latin) und „Herz an Herz“ (90er), so Sareh.

Aber: Weil eine Afterhour-Veranstaltung pro Woche nicht ausreicht, um den Club wirtschaftlich zu betreiben, soll wieder Nachtleben in die Red Cat Lounge einkehren. Ab sofort findet hier jeden Mittwoch der „Electronic Wednesday“ mit wechselnden DJs statt. Sareh: „Mittwochs haben viele Clubs in Köln geöffnet. Die Leute sind also eh schon unterwegs und wir wollen da mitschwimmen.“ Die ersten beiden Veranstaltungen seien gut angenommen worden. Der Club-Betreiber: „Es geht wieder bergauf.“

Bald soll auch noch der Samstagabend bespielt werden. Sareh: „Das wird eine Studentenparty mit einem musikalisch bunten Mix.“

Red Cat Lounge Köln: Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten

Derzeit lockt die Red Cat Lounge mittwochs ab 22 Uhr und sonntags ab 6 Uhr morgens in die dunkelroten Katakomben auf der Luxemburger Straße 60 im Zülpicher Viertel. Mit dem ÖPNV ist der Club am besten über den Bahnhof Süd (DB) oder die KVB-Haltestelle Dasselstraße mit der Linie 9 zu erreichen.

Red Cat Lounge im Überblick