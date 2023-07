Katzentempel kommt nach Köln: Neues Katzenkaffee in Kölner Südstadt

Katzencafés sind in Japan bereits eine große Nummer, nun schwappt der Trend auch immer mehr nach Europa über. So wird es in Köln bald ein neues Katzencafé geben. Es soll der klangvollen Kette Katzentempel angehören.

In Japan gibt es bereits etliche Katzencafés. Das hat den Hintergrund, dass die haarigen Vierbeiner eine beruhigende Wirkung auf uns Menschen haben. Und gerade die Menschen, die keine eigene Katze haben, können in den Cafés so immerhin in den Genuss kommen, mit einer Katze zu kuscheln.

Vor einiger Zeit musste in Köln bereits das Café Schnurrke schließen, nun gibt es wieder einen neuen Ort für Katzenliebhaber. Dieser soll in der Südstadt in der Severinstraße 59 entstehen. Dort war zuletzt die Münchener Burgerkette Ruff‘s Burger angesiedelt, doch mehr als die regionale Herkunft – auch die Katzentempel kommen aus München – haben beide Etablissements nicht gemein.

Denn im Katzentempel gibt es ausschließlich vegane Kost. Ob Frühstück oder Abendessen, hier gibt es keine tierischen Produkte, außer das Schnurren der vierbeinigen Gastgeber. Bestellen kann man dann Bowls, Kuchen oder Sandwiches. Die Katzen selbst sind aus dem Tierschutz, schreibt die Kette auf ihrer Internetseite.

Wann der Laden dann in Köln eröffnet, ist aber noch nicht klar. Nur so viel: Es soll noch in diesem Jahr passieren. Es wird bereits fleißig umgebaut in der Severinstraße, lange kann es also nicht mehr dauern. Zudem werden bereits Mitarbeiter für den Katzentempel gesucht.