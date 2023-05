Kunst umsonst in Köln: Diese Angebote locken euch am Internationalen Museumstag

Der Internationale Museumstag steht an und auch in Köln warten am 21. Mai einige Angebote auf euch, über die wir euch im Folgenden einen Überblick geben.

Der Internationale Museumstag 2023 widmet sich dem Thema „Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“. In Deutschland und weltweit bieten die Museen Besuchern an diesem Tag besondere Einblicke. In Köln haben sich 17 Institutionen zusammengeschlossen, um dem Publikum mit mehr als 100 Führungen, Aktionen, Workshops und Online-Formaten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zu bieten.

Interessierte können sich sowohl auf Live-Veranstaltungen in den einzelnen Museen als auch auf digitale Vermittlungsangebote, die bequem von zuhause aus zu nutzen sind, freuen. Hier könnt ihr das Gesamtprogramm nach Ort, Veranstaltungstyp und Uhrzeit filtern und euch Termine merken. Viele der Angebote sind kostenfrei, bei einigen Sonderausstellungen erheben die Museen einen geringen Eintritt.

„Mit unseren Museen wollen wir Orte schaffen, an denen die Besucher*innen miteinander ins Gespräch kommen, wo sie auf Ideen und Menschen treffen, denen sie sonst nicht begegnen würden. Der Internationale Museumstag ist vor allem auch in diesem Sinne eine ideale Gelegenheit, sich inspirieren und begeistern zu lassen, und dies mit einem vielfältigen und meist kostenfreien Programm für alle Kölner*innen und alle Gäste“, so Stefan Charles, Beigeordneter für Kunst und Kultur der Stadt Köln.

Köln: Angebot am Internationalen Museumstag

Das Angebot am Internationalen Museumstag ist vielfältig. Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können zum Beispiel von 10.30 bis 11.30 Uhr im Museum für Ostasiatische Kunst an einem kostenlosen Qigong-Schnupperworkshop teilnehmen.

Gestellte Pose, repräsentative Tracht oder zufälliger Moment? Porträts verraten viel über Charakter, Leben und Stand der Dargestellten, manchmal sogar über das kulturelle Ambiente einer ganzen Epoche. Von 13.30 bis 15 Uhr bietet das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud für Jugendliche ab 14 Jahren einen kostenlosen Theaterworkshop zum Thema „Identi-Fiction“ an.

Auch inklusive Angebote stehen beim Internationalen Museumstag auf dem Programm. Das NS-Dokumentationszentrum bietet zum Beispiel von 11 bis 12.30 Uhr zum Thema „Geschichte begreifen im Kölner EL-DE-Haus“ eine kostenlose Führung für sehbehinderte und blinde Menschen an. Anhand verschiedener Exponate können die Teilnehmenden die Vergangenheit tastend erfahren und die Geschichte im Wortsinne begreifen.