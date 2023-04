Köln

„Amen, aber sexy“: Kölner Pfarrer setzt auf queeren Gotttesdienst

26. April 2023

Ein Pfarrer aus Köln will mit bunten Gottesdiensten den Zugang für die LGBTQ-Community zur Kirche erleichtern. Die Messen sollen Raum für all diejenigen schaffen, die sich in der religiösen Institution oft nicht repräsentiert fühlen.