Wie im vergangenen Jahr soll auch im Winter 2021 ein Riesenrad den Platz am Schokoladenmuseum schmücken. Das „alte“ Europa-Rad liegt derzeit in seine Einzelteile zerlegt beim Bonner Schausteller-Unternehmen Kipp und Sohn. Am 2. November 2021 bauen die Bonner jetzt ein neues Riesenrad am Rheinauhafen auf, das am 5. November in Betrieb gehen soll.

Riesenrad Köln: Eyecatcher zurück am Schokoladenmuseum – das ist neu

Das 48 Meter hohe Traditions-Karussell ist in diesem Jahr sieben Meter kleiner als im letzten. Und noch etwas ist anders als im Jahr 2020: Das Riesenrad wird um 90 Grad gedreht aufgestellt, wird sich also parallel zur Severinsbrücke drehen.

„So gewinnen wir mehr Platz für den Weihnachtsmarkt“, erklärt Klaus H. Schopen gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Fahrgäste müssen an Bord des festlich beleuchteten Riesenrads übrigens auch in 48 Metern Höhe nicht frieren. Denn die Kabinen sind geschlossenen.

Riesenrad Köln ergänzt Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Der Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum soll am 19. November 2021 öffnen und bis zum 8. Januar 2022 andauern. Solange wird Besuchern auch das neue Riesenrad am Rheinauhafen erhalten bleiben.

Und: Das Schokoladenmuseum und das Riesenrad kooperieren. Neben Einzeltickets gibt es auch ein Kombi-Ticket für 17,50 Euro, das einen Besuch im Schokoladenmuseum, eine Fahrt mit dem Riesenrad und einen Glühwein/Punsch beinhaltet.

