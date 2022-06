Riesenrad am Schokoladenmuseum: Start für die Attraktion am Donnerstag

Es ist wieder da! Bereits 2020 und 2021 wurde am Schokoladenmuseum in Köln ein Riesenrad aufgestellt, nun gibt es die Attraktion im dritten Jahr in Folge. Am Dienstag haben die Arbeiten begonnen, um das Rad in der Altstadt aufzustellen. Am Donnerstag geht es nun in den Betrieb.

Wie der „Express“ berichtet, steht das Projekt Riesenrad im Bezug zum Mittsommerfest am Schokoladenmuseum. Das beginnt ebenfalls am Donnerstag und geht bis Sonntag. Das Riesenrad der Schaustellerfamilie Kipp ist nun zurück in der Kölner Fußgängerzone und dürfte dem einen oder anderen Bewohner oder Touristen eine schöne Aussicht bescheren. Bei den aktuell sommerlichen Temperaturen und einem fast wolkenfreien Himmel könnten die Voraussetzungen auf jeden Fall schlechter sein.

>> Köln: Mittsommerfest, Live-Podcast, Partys – die Tipps zum langen Fronleichnam-Wochenende <<

In Nicht-Schaltjahren ist der längste Tag des Jahres stets der 21. Juni. An dem Tag ist es also am längsten hell und es ist gleichzeitig die kürzeste Nacht des Jahres. Das bevorstehende Wochenende ist dem Datum am nächsten und deswegen gibt es vielerorts Mittsommerfeste um das zu genießen.

Riesenrad am Schokoladenmuseum – das sind die Öffnungszeiten

Den Sonnenuntergang am längsten Tag des Jahres auf einem Riesenrad zu genießen, das dürfte sicherlich ein Gedanke wert sein. Das Riesenrad fährt unter der Woche von 12 Uhr bis 22 Uhr, an den Wochenenden öffnet die Attraktion bereits eine Stunde früher – um 11 Uhr.

>> Köln: Das Wetter heute und morgen – die Vorhersage <<

Wer es aber nicht rund um die Mittsommerfest-Feierlichkeiten in die Altstadt schafft, der hat noch einige Gelegenheiten, sich ins Riesenrad zu setzen. Bis zum 18. September bleibt das Riesenrad an Ort und Stelle. Möglich ist es, eine einzelne Fahrt mit dem Riesenrad zu buchen. Allerdings gibt es auch die Option, ein Kombiticket zu erwerben.

Dann gibt es neben einer Runde auf dem Riesenrad auch den Besuch im Schokoladenmuseum. Für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren kostet das Kombiticket 18,50 Euro. Zwischen 6 und 16 Jahren kosten das Kombiticket 12 Euro, für Kinder ab 2 Jahren kostet das Ticket 6 Euro. Die Kleinsten (bis 2 Jahre) kommen kostenlos auf das Riesenrad und ins Schokoladenmuseum.