Köln Marathon heute: Route, Sperrungen, Sonderzüge – alle Infos

Kölle macht sich bereit für den 25. Köln Marathon 2023! Über 25.000 Teilnehmer sollen wieder mitrennen. Natürlich stehen neben dem Marathon auch Halbmarathon und Staffelmarathon an. Zwischen Karnevalskostümen und Funktionskleidung haben alle Teilnehmer der drei Disziplinen nur ein Ziel vor den Augen: der Kölner Dom! Alle Infos zur diesjährigen Auflage findet ihr hier.

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: Alle Termine im Überblick

Dieses Jahr findet der beliebte Köln Marathon am Sonntag, 1. Oktober 2023 statt. Start ist der Ottoplatz in Köln-Deutz, direkt vor dem Bahnhof Köln/Messe. Von dort aus geht es dann über die Deutzer Brücke quer durch Köln bis zum gemeinsamen Ziel: dem Kölner Dom. Die Marathon-Variationen starten zu folgenden Uhrzeiten.

Halbmarathon: Start um 9.30 Uhr

Marathon: Start um 10.30 Uhr

Staffelmarathon: Start um 10.30 Uhr

Schulmarathon: Start um 10.30 Uhr

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: Das ist die Route

Vom Ottoplatz geht es über die Deutzer Brücke und dann links an den Kranhäusern vorbei. Von da aus wird über Bayenthal nach Rodenkirchen gejoggt. Dann geht es zurück über die Alteburgerstraße in Richtung Südstadt.

Anschließend zieht der Marathon in Richtung Rudolfplatz und weiter nach Sülz. Über die Sülzburgstraße wird in Richtung Dürener Straße in Lindenthal gejoggt. Von dort geht es nach Melaten und an den Aachener Weiher – Halbzeit! Jetzt geht es über den Rudolfplatz nach Ehrenfeld.

Über die Venloer Straße geht es dann in Richtung Agnesviertel und weiter durch Nippes. Von dort geht zum letzten Mal zum Rudolfplatz. Die letzten Kilometer führen die Läufer über den Neumarkt zum Kölner Dom.

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: Anmeldung und Kosten

Anmelden könnt ihr euch über dieses Formular. Die Kosten pro Person belaufen sich in der günstigsten Kategorie bei 95 Euro, für den Halbmarathon 60 Euro und für den Staffelmarathon – bei dem sich vier Läufer die 42 Kilometer teilen – 155 Euro.

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: Straßensperrungen

Wegen des Marathons kommt es in Köln am 1. Oktober 2023 wieder zu zahlreichen Straßensperrungen: „Die gesamte Strecke des Marathons ist am Sonntag, 1. Oktober 2023, ab circa 7 Uhr, sukzessive für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der Großteil der Laufstrecke wird zudem bis circa 18 Uhr gesperrt bleiben“, heißt es von der Stadt Köln. Später werden die Straßen von der Polizei Köln wieder sukzessive freigegeben.

Und diese Straßen sind betroffen:

Mindener Straße (zwischen Deutzer Brücke und Auenweg), Ottoplatz, Opladener Straße (zwischen Ottoplatz und Deutz-Mülheimer Straße), Auenweg (für Anlieger und Besucher der Claudius Therme frei)

Opladener Straße (zwischen Deutz-Mülheimer Straße und Ottoplatz), Ottoplatz, Mindener Straße (zwischen Auenweg und Deutzer Brücke), Deutzer Brücke , Auenweg

Komödienstraße (zwischen Tunisstraße und Marzellenstraße), Burgmauer (zwischen Auf dem Berlich und Tunisstraße), Tunisstraße (oberirdischer Teil, in südlicher Fahrtrichtung zwischen Gereonstraße und Burgmauer), Christophstraße, Gereonstraße, Unter Sachsenhausen (zwischen Probsteigasse und Tunisstraße)

Trankgasse (zwischen Marzellenstraße und Am Dom) – Marzellenstraße (zwischen Komödienstraße und An den Dominikanern)

Köln Running Expo 2023: Die Marathonmesse zum Köln Marathon

Kurz vor dem Köln Marathon findet jährlich eine eigene Marathonmesse auf dem Gelände der Motorworld in Köln statt. Dieses Jahr finden die beiden Termine am 29. und 30. Oktober 2023 statt. Ob Besucher oder Aussteller, jeder darf mitmachen – kostenlos!

Vorab haben Teilnehmer die Möglichkeit sich auf der Running Expo auf einen wahren Shopping-Marathon zu begeben: Neben neuesten Modetrends in Sachen Sportbekleidung gibt es Tipps, Innovationen und Informationen zu den Themen Ernährung und Gesundheit zu bestaunen. Rund 80 Partner und Akteure aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Ideen und Produkte.

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: Welche KVB-Bahnen sind betroffen?

Sämtliche KVB-Linien können den Bereich der Route nicht passieren. Darunter fallen die Straßenbahnen der Linien 1,7,9,16 und 17. Die Busse der Linien 106, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 146, 147, 150 fahren ebenfalls nur eingeschränkt. Für mehr Informationen informiert euch einfach bei den KVB.

Köln Marathon am 1. Oktober 2023: go.Rheinland bestellt längere Züge

Für die Anreise mit dem Zug zum Köln Marathon am Sonntag, den 01. Oktober 2023, hat go.Rheinland als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Rheinland mit den benachbarten Aufgabenträgern auf mehreren Linien längere Züge bestellt.

Größere Kapazitäten konnten auf folgenden Linien bei Fahrten, die normalerweise nur in Einfachtraktion unterwegs sind, realisiert werden:

RE 1 (RRX) (Aachen Hbf – Hamm (Westf) Hbf):

Drei morgendliche Fahrten, die um 06:39 Uhr und 07:39 Uhr in Hamm (Westf) Hbf und um 05:51 Uhr in Aachen Hbf starten.

RE 7 (Krefeld – Rheine):

Vier morgendliche Fahrten, die um 06:00 Uhr in Hamm (Westf) Hbf, 06:34 Uhr in Münster (Westf) Hbf sowie um 06:35 Uhr und 08:35 Uhr in Krefeld Hbf starten.

RE 8 (Koblenz – Mönchengladbach):

Zwei morgendliche Fahrten, die um 07:19 Uhr in Koblenz Hbf und um 09:36 Uhr in Rommerskirchen starten.

RB 48 (Bonn-Mehlem – Wuppertal-Oberbarmen):

Nahezu ganztägig in Doppeltraktion

Bitte beachtet, dass der Weg nach Köln am Tag des Marathons aufgrund von Baustellen zum Teil gestört sein kann. Unter anderem wird die RB 38 (Bedburg – Köln) am 1. Oktober komplett entfallen. Zudem gibt es auf der Eifelstrecke aufgrund einer Totalsperrung einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Erftstadt und Köln.

Wird der Köln Marathon 2023 von Klima-Klebern sabotiert?

Am 24. September hatte der große Berlin Marathon in der Hauptstadt stattgefunden. Doch wurde er von den Protest-Aktionen hartnäckiger Klima-Kleber unterbrochen und sabotiert. Marathon-Läufer aus Köln könnten nun auch Angst vor einer Blockade des Köln Marathons haben. Laut Polizei gebe es bislang allerdings keine Ankündigungen für Klima-Streiks am Sonntag, den 1. Oktober. Zudem wird der Marathon von einem Großaufgebot an Polizei begleitet. Im Ernstfall könnten die Beamten also schnell eingreifen.

Köln Marathon: Jüdische und arabische Kinder aus Israel nehmen teil

Im Rahmen der Kölner Städtepartnerschaft mit Tel Aviv aus der Region Galiläa wird zum zehnten Mal ein Schülerteam eingeladen, das je zur Hälfte aus jüdischen und arabisch-israelischen Kindern besteht. Sie laufen gemeinsam den Schulmarathon, um mit der Teilnahme ein Zeichen der Verständigung und der friedlichen Annäherung der Menschen innerhalb Israels zu setzen.