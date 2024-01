Katze war vier Jahre lang verschwunden – dann taucht sie plötzlich im Kölner Tierheim auf

Katzen haben ihren ganz eigenen Kopf. Im Kölner Tierheim in Dellbrück aber trug sich eine besonders eigene Geschichte zu: Vier Jahre lang war die Katzendame Bonnie verschwunden, nun tauchte sie ganz plötzlich wieder auf.

2019 meldeten ihre Besitzer sie als vermisst an, vor wenigen Tagen kam das Tier dann „ziemlich verfilzt“ im Tierheim in Dellbrück an und konnte seinen Besitzern wieder ausgehändigt werden. Zunächst untersuchten die Angestellten die Katze auf Verletzungen und ob sie gechipt war. Als der Befund eines Chips positiv verlief, wurden die Besitzer schließlich ausfindig gemacht und die Katze konnte unter großer Wiedersehensfreude übergeben werden.

Mit einem Facebookpost dokumentierte das Tierheim die Übergabe der 17 Jahre alten Katzendame. Möglich machte dies aber nur der Chip von Tasso, einem Verein, der Haustiere registriert und die Daten seiner Besitzer festhält. Daher richtete das Tierheim auch einen Appell an alle Haustierbesitzer: „Auch heute noch ist es bei den wenigsten Fundkatzen der Fall und so können wir nur selten Wiedersehen wie dieses feiern.“

Dabei ist Bonnie keinesfalls die einzige Katze, die auf diesem Weg ihren Besitzern wiedergegeben werden konnte. Am kuriosesten ist wahrscheinlich der Fall einer Katze, die sogar zehn Jahre verschwunden war, dann aber ebenfalls über Tasso ihren Besitzern überreicht werden konnte.

Bei Facebook hat der Post des Wiedersehens jedenfalls für viel Begeisterung gesorgt und wurde vielfach geteilt. „Oh je, da geht einem ja das Herz auf bei diesem Happy End“, schrieb eine Userin. Eine andere Frau schrieb: „Oh wie schön, hoffentlich haben sie noch ein paar schöne gemeinsame Jahre.“