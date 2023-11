Für mehr Sicherheit im Kölner Radverkehr: Hightech-Ampel in Betrieb genommen

Radfahrern in der Kölner Südstadt und Innenstadt ist diese Neuerung bestimmt schon aufgefallen: Auf der Neuköllner Straße und der Tel-Aviv-Straße gibt es in Richtung Volksgarten nun einen 2,5 Meter breiten Radstreifen, auf dem zwei Räder nebeneinander fahren können.

Doch nicht nur das ist neu: Auf der Strecke ist auch eine in Köln bislang einzigartige Fahrradampel in Betrieb genommen worden. Diese soll Bikern mehr Sicherheit im Straßenverkehr bieten. Denn die bisherige Situation ist dort für Radfahrer nicht gerade günstig. So biegen auf der Tel-Aviv-Straße Autos rechts in Richtung Severinsbrücke ab, während Radfahrer diese Abbiegung überqueren. Für Radler ein nicht immer sicheres Unterfangen.

Moderne Fahrradampel erkennt Radler und gibt ihnen grün

Eine separate Ampel für die Radspur soll die Biker nun jedoch sicher von der rechten Spur auf die dann einzig verbleibende linke Spur in Richtung Severinsbrücke führen.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, komme dabei eine Kamera zum Einsatz, welche die Radler 40 Meter vor der Ampel erkennt und ihnen dann, sofern nichts dagegen spricht, grünes Licht gibt. Hierbei soll es sich um die erste Ampel dieser Art in ganz Köln handeln. Laut Angaben der Stadt sollen der Neubau der Ampelanlange, die Markierungen sowie die Beschilderungen rund 275.000 Euro gekostet und acht Wochen Zeit in Anspruch genommen haben.

Die Umgestaltung der Neuköllner Straße und der Tel-Aviv-Straße erfolgte dabei im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Kölner Innenstadt. Diesem zufolge wurde 2016 beschlossen, dass auf etwa 38 Kilometern neue Radspuren entstehen. Nach Angaben der Stadt sollen bisher etwa zwei Drittel davon umgesetzt worden sein. Währenddessen ist man in Hinblick auf die Radstreifen weniger weit. Hier wurden erst fünf von 32 Kilometern Straßennetz in der Innenstadt umgesetzt.