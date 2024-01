Köln: Feuer in Mehrfamilienhaus – Bewohner retten sich auf eigene Faust

Bei einem Wohnungsbrand sind am Donnerstagnachmittag (11. Januar) in Köln zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer aus unbekannten Gründen in einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die beiden Verletzten hätten sich aus eigener Kraft ins Freie gerettet. Sie kamen in Krankenhäuser.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr einen Bewohner mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit bringen. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, hieß es.

dpa