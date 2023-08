Gescheiterter Verkehrsversuch in Köln: Jetzt ist klar, wann Autos wieder auf der Deutzer Freiheit rollen

Es war ein Riesen-Zoff um das Verkehrsexperiment der Stadt Köln: Von Juni 2022 bis Juni 2023 sollte das Areal rund um die Deutzer Freiheit im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz autofrei bleiben. Anwohner und Geschäftsleute gingen auf die Barrikaden. Der Grund: Durch die neue Fußgängerzone blieben viele Kunden aus – darunter Lieferanten, Taxifahrer und Co. Zudem fanden Anwohner in der autofreien Zone keine Stellplätze mehr vor der eigenen Haustür, mussten teilweise kilometerweit weg parken. Die Nerven in Deutz lagen blank. Zu allem Überfluss verlängerte die Stadt Köln das Experiment dann auch noch auf unbestimmte Zeit. Doch die Initiative Deutz, bestehend aus wütenden Anwohnern und Unternehmern, ging dagegen vor, reichte Klage ein – mit Erfolg!

Deutzer Freiheit in Köln: Ab Donnerstag dürfen Autos hier wieder fahren

Ab Donnerstag 31. August 2023, rollen die Autos wieder über die Deutzer Freiheit. Das hat die Stadt Köln nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Dort heißt es: „Nach der Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts wird die Deutzer Freiheit wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben. Die letzten Arbeiten sind für Donnerstag, 31. August 2023, geplant. Nach Fertigstellung der Arbeiten – voraussichtlich noch am gleichen Tag – gelten auf der Deutzer Freiheit wieder die Verkehrsregeln, die vor der Einrichtung des Verkehrsversuchs Bestand hatten. Das bedeutet, dass die Deutzer Freiheit in Fahrtrichtung Gotenring wieder für Kraftfahrzeuge befahrbar sein wird. Zudem werden die Poller im Bereich Luisenstraße entfernt, so dass der Kfz-Verkehr wieder in die Luisenstraße einbiegen kann.“

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für Anwohner und Ladenbetreiber: „Zusätzlich werden Parkmöglichkeiten und Ladezonen eingerichtet. Die aufgestellten Fahrradabstellanlagen bleiben weiterbestehen. Das Leihmobiliar (Sitzgelegenheiten und Pflanzkübel) wird wie vorgesehen noch bis Herbst auf der Deutzer Freiheit stehen bleiben.“