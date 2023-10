Kölle singt heute in der Lanxess-Arena – mit diesen Special-Guests

Dat is Kölle! Bei der kölschen Kultveranstaltung Kölle singt am 1. Oktober 2023 werden zwei Top-Acts das singende Publikum von Björn Heuser überraschen und womöglich für lautes Gekreische und Freudentränen sorgen.

Ein bekanntes kölsches Musiker-Gesicht feiert dann seine XXL-Gänsehaut-Premiere: Oliver Niesen (38), Frontmann von Cat Ballou, wird erstmals dabei sein und gemeinsam mit dem Publikum und Protagonist Björn Heuser die Arena zum Singen bringen. Tonight News berichtete gerade erst über das 25-jährige Jubiläum von Cat Ballou – Foto aus Schülerbandzeiten von 1999 inklusive!

>> Cat Ballou bei „Unter uns“ auf RTL: alle Infos zur besonderen Folge <<

BAP-Star Wolfgang Niedecken erhält Ehrung für sein Lebenswerk

Und: BAP-Star Wolfgang Niedecken erhält am Sonntag vom Kölle-singt-Team in der Lanxess-Arena die Ehrung für sein Lebenswerk, seine Verdienste um die kölsche Sproch. Zudem wird sein Herzensprojekt Rebound (eine zweite Chance für ehemalige Kindersoldaten zusammen mit World Vision) mit einer Spende in Höhe von 5.111 Euro unterstützt, gespendet von Kölle singt und der PSD Bank West Stiftung „Vereint!“.

Wolfgang Niedecken: „Dass sich die Kölner treffen, um gemeinsam Lieder in ihrer geliebten Muttersprache zu singen, hat viel mit unserem Selbstverständnis zu tun. Der viel strapazierte Spruch …dat jitt et nur en Kölle bewahrheitet sich ein weiteres Mal. Leider sind die Dialekte überall auf dem Rückzug, auch in unserer Gegend. Umso schöner ist es, dass es Menschen gibt, die sich um den Erhalt unserer Sprooch kümmern. Von denen ausgezeichnet zu werden, ist mir eine ganz besondere Ehre!“

BAP kündigten kürzlich erst ihre neue Zeitreise-Tour an, bei der sie den Fokus auf Hits aus den frühen 1980er Jahren legen wollen. Konzerte sollen in Deutschland und den Benelux-Ländern stattfinden.