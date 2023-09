Prominentes Gastspiel bei „Unter uns“: Kölsche Band tritt auf Straßenfest der „Schillerallee“ auf

Läuft bei Cat Ballou! Gerade erst kündigte die Band ihr Mega-Konzert in der Lanxess-Arena anlässlich des 25-jährigen Jubiläums an. Was, so lange gibt’s die schon? Tonight News berichtete über das große Jubiläum – Foto aus Schülerband-Zeiten, als die Musiker um Sänger Oliver Niesen (38) erst 12 Jahre alt waren, inklusive! Die Band gründete sich bereits im Jahr 1999.

Jetzt gibt es schon den nächsten Wirbel um die „Liebe Deine Stadt“-Interpreten. Die Band wird schon bald im Fernsehen zu sehen sein. In der beliebten Vorabend-Serie „Unter uns“ (montags bis freitags, 17.30 Uhr auf RTL) performen Cat Ballou beim Straßenfest der fiktiven Schillerallee, dem Dreh- und Angelpunkt der Serie. Und: Wie Cat-Ballou-Manager Lukas Wachten verrät, sind die Bandmitglieder in der Folge auch schauspielerisch aktiv. Es soll sogar richtig „stürmisch“ werden.

Wann sind Cat Ballou bei „Unter uns“ auf RTL zu sehen?

Die Folge mit Cat Ballou wird am 28. September um 17.30 Uhr auf RTL gezeigt. Und darum geht’s in der Episode: Nika Färber (Isabelle Geiss) begleitet ihren Ex-Freund Paco Weigel (Miloš Vuković) zum Straßenfest, doch als Stella Richter (Bettine Langehein) auftaucht, hat er nur noch Augen für sie. Plötzlich realisiert Nika, dass sie immer noch Gefühle für Paco hat. Geht es ihm vielleicht genauso? Nika startet einen letzten Versuch, um herauszufinden, ob sie noch eine Chance hat.

Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) befindet sich derweil in einer Zwickmühle: Er muss Tochter Amelie (Sophia Gül), die unbedingt einen Schminkstand für Kinder organisieren möchte, die Wahrheit über ihre Schminkkünste beibringen. Mit allen Mitteln versucht er, dies zu umgehen und möchte sie mit einer Hüpfburg ablenken.

Nadine Pfeiffer (Floriane Eichhorn) entdeckt wiederum ihren sportlichen Ehrgeiz: Beim XXL-Menschenkicker hängt sie sich an eine der Stangen und hat eine stürmische Begegnung mit den Jungs von Cat Ballou.

Cat Ballou – bestehend aus Oliver Niesen, Kevin Wittwer, Hannes Feder, Dominik Schönenborn und Yannick Richter – freuen sich auf ihr Gastspiel bei „Unter uns“: „Wir haben ‚Unter uns‘-Fans in Band und Crew und finden es immer toll, wenn etwas Kölsches auftaucht. Und wir wissen, dass viele Kölnerinnen und Kölner immer darauf warten, dass man ein Büdchen, eine Straße oder ein Lokal erkennt. So tickt der Kölner eben, er ist ja immer ein bisschen stolz auf seine Stadt und happy, wenn eine deutschlandweite Erfolgsserie eben nicht in Hamburg oder München spielt, sondern in Köln. Deswegen ist es toll, dass die Serie das Jeföhl unserer Heimat in die Republik transportiert. Und dass wir in der Schillerallee mit unserer Musik dazu beitragen dürfen, ist ‘ne coole Nummer. Und wir hoffen natürlich, dass die Bewohner auf unsere Musik stehen.“

>> Was läuft auf arte, RTL und Co.? Das aktuelle TV-Programm im Überblick <<