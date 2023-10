Mottoschal für den Kölner Karneval 2024 vorgestellt – so sieht er aus

Nicht mehr lange, dann beginnt wieder die fünfte Jahreszeit. Am 11.11. heißt es wieder „Kölle Alaaf“. Und wie in jedem Jahr gibt es für die anstehende Session im Kölner Karneval auch wieder einen Mottoschal. Dieser wurde jetzt zum Ende der Woche vorgestellt.

Dazu hatten das Festkomitee Kölner Karneval und der Karnevalsausstatter Deiters geladen. Christoph Kuckelkorn erklärte bei der Vorstellung: „Der Schal ist eine gemeinsame Arbeit, wir wollen alle Facetten der Stadt umzusetzen. Ein Sammlerstück, das kein Karnevalsjeck in seiner Sammlung missen darf.“

So sieht der Kölner Mottoschal zum Karneval 2024 aus

Die typisch kölsche Gelassenheit und Leichtigkeit soll der Schal symbolisieren. Hier könnt ihr sehen, wie der Schal zur Karnevalssession 2024 aussieht.

Das Motto dazu lautet in diesem Jahr: „Wat e Theater – wat e Jeckespill“. Versehen mit der Jahreszahl 2024 in Gelb, das Motto selbst in Grün und Rot quer über dem Schal, soll das Motto als Hommage verstanden werden an die Leute, die vor und hinter den Kulissen Jahr für Jahr ein großartiges Karnevalsfest auf die Beine stellen. Zudem soll auch das Theater damit geehrt werden.

Der Schal lässt sich überdies wenden, denn er bietet zwei verschiedene Designs. Während auf der einen Seite Konfetti in allen Farben erstrahlt, sind auf der anderen Seite farbenfrohe Pompons zu sehen. An den Seiten erinnern die roten Ränder an Vorhänge, wie sie im Theater an Bühnen zu finden sind. Als zusätzliches Add-on gibt es auch wieder eine kleine Tasche, die mit einem Reißverschluss verschließbar ist. Ideal für Handys, das Portemonnaie oder ein Reisebier.

Was kostet der Mottoschal zum Kölner Karneval 2024?

Karnevalsfans müssen jetzt wahrscheinlich schlucken, denn die Preise haben deutlich angezogen. Im letzten Jahr kostete ein Mottoschal für Erwachsene noch 15 Euro, für Kinder waren es 11 Euro. In diesem Jahr kostet der Schal für Kinder hingegen 14,99 Euro, Erwachsene bezahlen für den Schal 19,99 Euro.

Zu kaufen gibt es den neuen Mottoschal in allen Filialen von Deiters und online. Auch einige Theater in Köln werden den Schal verkaufen. Trotz des Preisanstiegs sollten kölsche Karnevalsfans schnell zugreifen, denn die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Mottoschals schnell vergriffen sind.