Handwerker, Energieberater und Mallorca-Fan: Das ist Bauer Werner aus dem Dreigestirn 2023/24

„Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr…“ Nach diesem Motto lebt auch Bauer Werner (bürgerlich Werner Klupsch) mit seiner Frau Monika gemeinsam in Köln. Bereits 1973 trat Werner Klupsch dem Karnevalsverein „Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V.“ bei. Wenn er nicht gerade mit seiner Frau auf Mallorca urlaubt, engagiert er sich im Karneval – so wie in der Session 2023/24, in der er als Bauer im Dreigestirn fungiert.

Dreigestirn im Kölner Karneval 2023/24: Das ist Bauer Werner

Werner Klupsch ist nicht nur der Onkel von Prinz Sascha I., sondern auch ausgebildeter Gas-Wasser-Installateur mit Meistertitel. 2010 hat er sich in seinem Beruf selbstständig gemacht und arbeitet zusätzlich nebenbei als Energieberater.

Ob Treuer Husar, Fidele Burggrafen, Kölner Narren-Zunft oder Kölsche Lübüggele – der Fastelovend ist für Klupsch unverzichtbar. Wie sein Bruder und Neffe ist er großer FC-Fan, als Kölner Haie-Fan trifft man ihn auch gerne in Deutz an. Mit seiner Frau Monika fährt er am liebsten nach Mallorca, wo sie zusammen mit dem Boot die Buchten besuchen oder sportlich aktiv mit dem Stand-Up Paddle Board unterwegs sind.

Bauer Werner und seine karnevalistische Laufbahn:

1973 Eintritt KG Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V. Köln

seit 2019: Korps á la Suite

1973-1995: Musikkorps

2014 Eintritt Kölner KG Fidele Burggrafen von 1927 e.V.

Seit 2019: Archivar

Seit 2014: Fördermitglied

Seit 2019 Großer Rat und Zunftmeister der Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V.

2020 Eintritt KG Kölsche Lübüggele e.V.

Außerdem ist Werner der Bruder von Jungfrau Frieda. Das Motto der diesjährigen Session lauet „Wat e Theater – Wat e Jeckespill“. Die vergangene Session lief unter dem Motto „Ov krüzz oder quer“.