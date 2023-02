Bläck Fööss: Nächstes Mitglied kündigt Ausstieg an

Nach dem Ausstieg von „Erry“ und „Bömmel“ zum Jahresende 2022 verkündet nun das nächste Kultmitglied der Bläck Fööss seinen Abgang: Ralhp „Gus“ Gusovius. Der 73-Jährige verlässt die kölsche Kultband („En unserem Veedel“) zum Ende der Jubiläumssession 2023. An Aschermittwoch ist für Schlagzeuger „Gus“ dann Schluss.

„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören? Bitte nicht! Wäre ich dieser Weisheit gefolgt, ich hätte in den letzten 29 Jahren als Fööss-Musiker wohl ganz viele nächste schönste Momente verpasst. Ob auf dem Roncalli-Platz, oder bei einer kleinen Senioren-Sitzung, gemeinsames Glück durch Musik hat so viele Gesichter. Ich bin glücklich, dankbar und stolz, dass ich in dieser Zeit meine Aufgabe mit viel Vertrauen und Verantwortung ausfüllen durfte“, lamentiert der scheidende Musiker auf Facebook.

Weiter heißt es in dem Post: „Zur Verantwortung gehört für mich aber auch zu erkennen, wann es Zeit ist, loszulassen. Ich möchte mit 73 Jahren in Zukunft mehr Zeit mit meiner Partnerin, meiner Familie und Freunden verbringen.“ Ende der aktuellen Session falle für den Drummer dann also „der letzte Vorhang“. Ralph Gusovius hält fest: „Ich werde der Band natürlich für immer verbunden bleiben.“

Seine Fans und Tonight News wünschen „Gus“ alles Gute.