Ikea-Planungsstudio kommt nach Köln-Kalk – das erwartet euch

Der Möbelhändler Ikea plant in diesem Jahr die Eröffnung weiterer sogenannter Planungsstudios in Innenstädten. Dort können Kunden beispielsweise beim Kauf von Küchen beraten werden. Laut Ikea-Deutschlandchef Walter Kadnar sollen Köln und Stuttgart voraussichtlich noch in diesem Jahr die ersten Planungsstudios eröffnen, und zwar in Einkaufszentren.

Kadnar schloss nicht aus, dass künftig auch Flächen in aufgegebenen Kaufhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof für Ikea-Standorte genutzt werden könnten. Die neuen Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof planen, mehr als 70 der 92 Filialen weiterzuführen.

Das Ikea-Studio in Köln soll auf 350 Quadratmetern in den Köln-Arcaden in Kalk entstehen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Neben den Ikea-Standorten in Ossendorf und Godorf (linksrheinisch) können Kunden dann bald auch rechtsrheinisch eine Ikea-Küche planen.

In diesen Städten gibt es die Ikea-Planungsstudios bereits

Bereits jetzt gibt es Ikea-Planungsstudios in Berlin, München und Ravensburg. Dort bietet das Unternehmen einen Teil seines Sortiments an, damit Kunden Produkte ausprobieren und sich inspirieren lassen können. Kadnar hatte zuletzt bei der Bilanzvorlage im Herbst angekündigt, weitere Standorte eröffnen zu wollen.

Ikea hat 54 große Einrichtungshäuser in Deutschland und beschäftigt fast 19.500 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 (bis Ende August) konnte Ikea Deutschland die Umsatzeinbußen der Corona-Pandemie hinter sich lassen. Der Umsatz stieg laut Unternehmensangaben um 13,3 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro.

Ikea verzeichnet immer höhere Besucherzahlen

Die Zahl der Besucher in den Einrichtungshäusern stieg bundesweit um rund 11 Prozent auf 81,8 Millionen. Dennoch wurde der Rekord von etwa 97 Millionen Besuchern vor der Pandemie verfehlt. Ikea versucht, mit Preissenkungen für bestimmte Produkte gegenzusteuern, und Kadnar kündigte angesichts günstigerer Einkaufspreise weitere Reduzierungen an.

