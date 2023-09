Große KVB-Baustelle in der Kölner Innenstadt – diese Linien sind betroffen

Ab dem kommenden Wochenende müssen sich die Gäste der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) auf einige Änderungen für die folgenden Wochen einstellen. Denn in Köln gibt es ab dem 16. September eine große Baustelle in der Innenstadt. Davon betroffen sind vor allem die Straßenbahn-Linien 1, 7 und 9.

Konkret geht es um die beiden Knotenpunkte Neumarkt und Rudolfplatz. Hier werden für circa einen Monat keine Bahnen fahren. Das Unternehmen erklärt vorab: „Die KVB erneuert vom 16. September bis 17. Oktober in großem Umfang die Infrastruktur am Oberbau der Hahnenstraße. Die Weichen in diesem Bereich sind bis zu 27 Jahre alt, die Schienen sind 25 Jahre alt.“

In zwei Bauphasen soll der Umbau stattfinden, vom 29. bis zum 30. Oktober gibt es zudem einen weiteren Umbau. Für die Linien 1, 7 und 9 bedeutet das in der Zeit vom 16. September bis zum 17. Oktober, von der Innenstadt abgeschnitten zu sein. Hier werden in den kommenden Wochen dann Ersatzbusse eingesetzt.

Drei Bauphasen für Sanierung – Ersatzbusse werden bereitgestellt

In der ersten Bauphase, die vom 16. September bis zum 1. Oktober andauert, fahren die Linien 1, 7 und 9 aus Richtung Bensberg, Zündorf und Königsforst nur bis zum Neumarkt. Ab hier geht es dann mit dem Ersatzbus 109 weiter über den Rudolfplatz in Richtung Sülz. Am Rudolfplatz ist auch ein Umstieg in die Linien 1 und 9 möglich. Die Busse fahren dann bis zur Haltestelle Sülz Hermeskeiler Platz. Aber Vorsicht, denn der Ersatzbus fährt nicht alle Haltestellen der Linie 9 an.

Auch wer aus Weiden oder Frechen mit der 1 oder der 7 nach Bensberg und Zündorf möchte, kommt nur bis zum Rudolfplatz. Ab hier geht es dann mit dem Ersatzbus 109 zum Neumarkt, dort kann dann wieder in die jeweilige Bahn zugestiegen werden. Wer mit der Linie 9 von Sülz nach Königsforst will, muss ebenfalls bis Neumarkt den Ersatzbus nehmen.

In der zweiten Bauphase, die am 2. Oktober beginnt und am 17. Oktober abgeschlossen sein soll, fahren die Linien 1 und 7 aus Bensberg und Zündorf nur bis zum Neumarkt. Hier steht dann der Ersatzbus 101 bis Weiden oder Frechen bereit. Vom Neumarkt geht es im Bus über den Rudolfplatz, über die Moltkestraße bis zur Universitätsstraße. Wer aus der Gegenrichtung kommt, nutzt die Bahnen bis zur Moltkestraße, dann fährt der Ersatzbus von dort bis zum Neumarkt.

Die letzte und dritte Bauphase vom 29. bis zum 30. Oktober betrifft dann noch einmal alle drei Linien. Zwischen Heumarkt und Rudolfplatz werden die Linien 1 und 7 getrennt, die Linie 9 wird zwischen dem Heumarkt und dem Zülpicher Platz getrennt. Für die Zeit stehen Ersatzbusse bereit.