Deutscher Fernsehpreis 2023 in Köln: Das sind die Gewinner – alle Fotos

Promi-Auflauf in den Kölner MMC Studios: Am Donnerstagabend, 28. September 2023, wird hier ab 18.30 Uhr der Deutsche Fernsehpreis vergeben. Auch im Fernsehen wird die Gala übertragen: Ab 20.15 Uhr zeigt Sat.1 die Show unter dem Titel „Der Deutsche Fernsehpreis 2023“. Insgesamt wird der Deutsche Fernsehpreis in 19 Kategorien verliehen. Wir zeigen euch die schönsten Fotos der Show.

Bereits vorab einen Ehrenpreis abstauben durfte Regisseur und Schauspieler Bully Herbig (55). Im Comedy-Bereich machte Herbig zuletzt mit „LOL: Last One Laughing“ beim Streamingdienst Prime Video auf sich aufmerksam – und wie Welt wartet bereits auf eine Fortsetzung, die bereits zu Ostern 2024 auf Amazon starten soll. Zuvor soll es aber noch ein großes „LOL“-Weihnachtsspecial geben.

>> Fernsehpreis-Verleihung in Köln – Ehrenpreis für diesen Kult-Star <<

Erste Auszeichnungen bereits am Mittwoch in der „Nacht der Kreativen“ vergeben

In der Kölner „Nacht der Kreativen“ kürte die Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer die ersten Preisträger des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises in den elf kreativen Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information. Moderator des Abends war Steven Gätjen.

„Herausragendes Fernsehen ist immer auch das Ergebnis eines Prozesses, an dem viele kreative Köpfe mitgewirkt haben“, so Wolf Bauer. „Hinter dem, was die Zuschauer schließlich sehen, stecken die wunderbaren Ideen, das große Engagement und die harte Arbeit von Menschen, die man meist nicht sieht, weil sie hinter der Kamera wirken.“

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Die Preisträger der „Nacht der Kreativen“ im Überblick

Beste Regie Fiktion

Nina Vukovic für Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Bestes Buch Fiktion

Natalie Scharf für Gestern waren wir noch Kinder (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)

Beste Kamera Fiktion

Tim Kuhn für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Bester Schnitt/Montage Fiktion

Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für King of Stonks (Netflix/btf)

Beste Musik Fiktion

Christoph Schauer, Max Filges für Höllgrund (ARD/SWR/Studio Zentral)

Beste Ausstattung Fiktion

Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) für Die Kaiserin

(Netflix/ Sommerhaus Serien)

Beste Regie Unterhaltung

Mark Achterberg für Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/ Bavaria Entertainment)

und Let’s Dance (RTL/Seapoint/BBC Studios)

Bestes Buch Unterhaltung

Jakob Lundt für Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Beste Ausstattung Unterhaltung

Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für The Masked Singer (ProSieben/Endemol Shine)

Beste Kamera Information/Dokumentation

Nicolai Mehring für Erfundene Wahrheit – Die Relotius-Affäre

(Sky/Kinescope Film/Sky Studios)

Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation

André Nier, Sarah-Christin Peter für Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (ARD/NDR/SWR/WDR/rbb/gebrueder beetz/OneGate Media)