1. FC Köln bringt eigene Fashion-Kollektion heraus – mit diesem Kölner Label

5. April 2024

Rot-weiß-gestreifte Trikots mit Retro-Touch und schlichte schwarze Hoodies: So in etwa sieht die neue Kollektion des Kölner Fashionlabels Armedangels in Kooperation mit dem 1. FC Köln aus. Wo ihr die limitierte Mode bekommt und welche kölschen Stars euch die Pieces präsentieren, erfahrt ihr hier.