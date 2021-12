Warzone: Die besten Einstellungen für hohe FPS

Mit Season 1 von Vanguard ist auch in Warzone eine Menge neuer Content gekommen. Darunter vor allem die neue Pazifik Map Caldera, die verdammt gut aussieht. Wenn man sich die neue Map so anschaut, fragt sich bestimmt der ein oder andere, ob sein PC das überhaupt flüssig schafft. Aber keine Sorge, wir zeigen euch heutre die besten Einstellungen, mit denen ihr eine möglichst hohe Bildwiederholrate (kurz FPS) erreichen könnt.

Eins noch vorweg: Diese Einstellungen funktionieren nur für den PC, an der Konsole lassen sich die FPS nicht erhöhen.

Die besten Einstellungen für Caldera?

Mit den folgenden Einstellungen geht ihr auf Nummer sicher, dass eure FPS so hoch wie möglich bleiben. Auch ein Mittelklasse PC sollte so in der Lage sein Warzone flüssig wiederzugeben. Je nach Ausstattung eures PCs, könnt ihr aber gerade unter dem Punkt Qualität auch mehr aufdrehen. Wer zum Beispiel das Glück oder die Kohle hatte, eine der neuen RTX Grafikkarten aus der 30er Serie abzustauben, der kann ohne Probleme beiden Texturen auf Hoch gehen und auch Raytracing aktivieren.

Grafik

Display

Anzeigemodus: Vollbild – Das garantiert die besten FPS, wenn euer Bildschirm aber nur 60 Hz haben sollte, kann man durchaus auch den Fenstermodus verwenden.

Bildwiederholfrequenz: Stellt den Wert genau auf die Hertz-Zahl eures Monitors ein (also beispielsweise 60/144/165 etc.).

Dynamische Auflösung: Deaktiviert

Bild-Synchronisation (V-Sync): Deaktiviert – Auch wenn das erstmal seltsam klingt, sollte man V-Sync eigentlich immer deaktivieren, da es sonst zu Eingabeverzögerungen kommen kann.

Framerate Limit: Deaktiviert – Behaltet aber bei den ersten paar Versuchen eure Hardware im Auge, da unnötig hohe FPS auch zu Sehr hohen Temperaturen führen können.

NVIDIA Reflex für geringe Latenz: Aktiviert + Boost (Das Ganze funktioniert allerdings nur, wenn ihr auch eine NVIDIA Garfikkarte besitzt).

Qualität

Textur Auflösung: Niedrig – Je nach Hardware, könnt ihr hier natürlich auch höher gehen.

Einschusslöcher & Sprays: Deaktiviert – Ja, keine Einschusslöcher sieht seltsam aus, aber es kann die Framerate deutlich verbessern.

Textur-Streaming auf Abruf: Deaktiviert – Ist wenn man eine gute Internetverbindung hat zwar eine nette Idee, sorgt allerdings leider für Packet Burst.

Nachbearbeitungs-Effekte: Alle deaktivieren / Auf 0 setzen

DirectX-Raytracing: Deaktiviert – Wenn ihr eine dicke Grafikkarte habt, könnt ihr es auch aktivieren und testen wie viele FPS ihr dadurch verliert.

Bildschirm

Die folgenden Einstellungen betreffen nicht die FPS in Warzone, können euch aber helfen, das Spielgeschehen besser zu verfolgen. Mit diesen Änderungen am HUD habt ihr einen besseren Überblick und werdet nach einer kurzen Eingewöhnungszeit sicherlich davon profitieren:

HUD

Horizontale Heads Up Display (HUD)-Grenzen – 100

Vertikale Heads Up Display (HUD)-Grenzen – 100

Mit diesen Einstellungen erreicht ihr in Warzone die für euer Equipment höchstmögliche Bildrate. Hohe FPS können in schnellen Shootern einen großen Unterschied machen, da ihr so Gegner schneller seht, schneller reagieren könnt und sich allgemein alles einfach deutlich flüssiger spielt. Vergesst aber nicht, dass euch hohe FPS nur dann etwas nützen, wenn euer Bildschirm das auch wiedergeben kann. Habt ihr in Warzone zum Beispiel 200 FPS, euer Bildschirm hat aber nur 60 Hz, bringen die FPS euch herzlich wenig. Wer also immer noch auch 60 Hz zockt, sollte definitiv in einen neuen Monitor investieren, 144 HZ sollten für Shooter heutzutage Minimum sein.