Die besten Audio-Einstellungen für Warzone

Die Geräuschkulisse in einem Shooter dient nicht nur der Atmosphäre, sondern hilft auch ungemein dabei, sich im Spiel zu verbessern. Nicht umsonst spielen Profis alle mit dicken Headsets… Klar ist Call of Duty jetzt kein Counter Strike, Rainbow Six oder Hunt, aber selbst in Warzone könnt ihr eure K/D deutlich verbessern, wenn ihr die richtigen Audio-Einstellungen nutzt und wisst, worauf ihr achten solltet. Wenig überraschend sind das Wichtigste hierbei Schrittgeräusche. Wer seinen Gegner laufen hört, weiß schon vorher, von wo er kommt und kann ihn einfach überraschen. Glücklicherweise gibt es gewisse Möglichkeiten in den Audio-Einstellungen, die es einfacher machen, Schritte zu hören. Schauen wir uns das also mal im Detail an.

Die besten Audio-Einstellungen

Lautstärke

Hier haben wir die besten Einstellungen für die Lautstärken:

Audio Mix – Höhen-Boost

Gesamtlautstärke – 50

Musiklautstärke – 0

Dialoglautstärke – 100

Effektlautstärke – 100

Cinematic-Lautstärke – 0

Juggernaut-Musik – Ausgeschaltet

Treffergeräuscheffekt – Klassisch

Mono Audio – Ausgeschaltet

Mono Amount – 100

Die Gesamtlautstärke regeln wir etwas runter und Musik wird komplett ausgestellt. Dafür drehen wir Effekte und Dialoge voll auf. Warum auch Dialoge fragt ihr euch? Ganz einfach, Operator in Warzone rufen aus irgendeinem Grund häufig, was sie gerade machen. Wenn ein Gegner in der Nähe nachladen muss, hört man ihn das zum Beispiel oft auch sagen, genauso wie wenn er eine Claymore aufstellt.

Voice Chat

Da der Voice Chat aber mindestens genauso wichtig ist, haben wir hierfür auch ein paar spezifische Einstellungen:

Sprach-Chat – Aktiviert

Aufnahmegrenze bei offenem Mikro – 4,16

Sprach-Chat-Lautstärke – 250

Mikrolautstärke – 150

Sprach-Chat-Effekt – Kein Effekt

Die Lautstärke unserer Mitspieler drehen wir deutlich auf, weil die normalerweise etwas zu leise sind. Denkt immer daran, wenn ihr im Squad spielt, dass Kommunikation das A und O ist, um zu gewinnen.

Der beste Audio-Mix

Der beste Audio-Mix in Warzone um Schritte möglichst laut zu hören ist der Höhen-Boost. Schritte haben eine hohe Tonfrequenz, weiter entfernte Explosionen und Schüsse eher eine niedrige. Wer ein bisschen rumprobieren will, kann auch den Mitternachtsmodus testen, der lautere Effekte etwas reduziert und so leise Geräusche hervorhebt.

Nutzt ein Headset

Jetzt wo wir die besten Audio-Einstellungen abgehandelt haben, ist natürlich die Frage, was man sonst noch tun kann. Die besten Einstellungen helfen immerhin nichts, wenn man im Wohnzimmer mit den Lautsprechern vom Fernseher spielt, während nebenan gestaubsaugt wird. Solltet ihr es also wirklich darauf anlegen, sehr kompetitiv zu spielen, ist ein halbwegs anständiges Headset eigentlich ein Muss. Um Schrittgeräusche gut orten zu können, ist es von Vorteil Surround-Sound zu haben und Umgebungsgeräusche zu reduzieren oder sogar ganz auszublenden. Das ist mit einem guten Headset am einfachsten und gleichzeitig habt ihr so auch direkt ein Mikro, um mit euren Kameraden zu quatschen. Für PC und Xbox gibt es glücklicherweise ein riesiges Angebot an Headsets in jeder Preisklasse, für die PlayStation sieht es da leider etwas mau aus. Wer hier gute 3D-Sound-Technologie möchte, wird quasi gezwungen, das Sony Pulse zu nutzen. Aber wer weiß, nach der Übernahme von Activision durch Microsoft gibt es Call of Duty vielleicht ja eh schon bald nicht mehr auf der PlayStation…

