Call of Duty: Vanguard Map Guide – Gondola

Gondola ist eine mittelgroße Multiplayer Map in „Call of Duty: Vanguard“ und wurde erst vor kurzem mit dem Season 2 Update als eine von zwei neuen Maps eingeführt. Sie wurde für 6v6-Matches entwickelt, kann aber im Angriffs- oder Blitz-Modus auch mit mehr Spielern gespielt werden. Mit Gondola verschlägt es uns auf einen verschneiten Berg mit der namensgebenden Gondel.

Gondola: Aufbau

Gondola spielt wie bereits erwähnt auf einer verschneiten Bergspitze und folgt demüblichen 3-Lane Aufbau einer typischen Call of Duty Map. Das Besondere an der Map sind die Gondeln, in der Mitte der Map ununterbrochen von Osten nach Westen fahren. Sie verbinden quasi beide Spawns miteinander. Hier seht ihr die Minimap von Gondola:

Die Map besteht im Grunde genommen aus zwei Gebäuden im Osten und Westen der Map, die von den Gondeln miteinander verbunden werden. Sie bieten auch den einzigen Schutz in den Spawns der beiden Teams. Der mittlere Bereich von Gondola ist in eine höher gelegene große Halle im Norden und einen tiefer gelegenen, extrem offenen Außenbereich im Süden unterteilt. Der südliche Bereich bietet so gut wie keine Deckung, weshalb Sniper aus den Gebäuden auf beiden Seiten der Maps diesen Bereich komplett abdecken, oder sich Sniper-Duelle über die ganze Map liefern können. Die meisten Kämpfe drehen sich allerdings in der Regel um die große Halle im Norden der Map.

Gondola: Gameplay & Ausrüstung

Das Interessante an Gondola ist, dass ihr hier sowohl Gefechte auf extrem große Distanzen austragen könnt, als auch intensive Nahkampfaction habt. Wer allerdings nur auf schnelle Nahkämpfe steht, muss sich daran gewöhnen, dass er auf dem Weg dorthin öfters ins Gras beißt. Um nah genug an den Gegner ranzukommen, muss man vom jeweiligen Spawn bis zur nördlichen Halle gelangen. Der Weg dorthin bietet aber wenig Deckung und wenn die Halle einmal von einem Team eingenommen wurde, ist es verdammt schwer überhaupt in die Nähe zu kommen.

Dank der offenen Fläche im Süden von Gondola können auch LMGs, Sniper oder DMRs hier richtig Spaß machen. Sucht euch einfach eine gute Deckung in einem der Gebäude an den äußeren Enden der Map und bekämpft den Feind quer über die Karte. Wer es allerdings in die Halle schafft, ist hier mit MPs wie der Welgun oder MP-40 besser beraten. Mit dem Cooper Karabiner könnt ihr aber in jedem Fall gar nichts falsch machen. Er ist mobil genug für Nahkämpfe, hat aber dennoch die Reichweite, um von der Halle aus den gegnerischen Spawn unter Beschuss zu nehmen. Der Rest des Loadouts sollte dann in etwa so aussehen:

Extra 1: Ninja

Extra 2: Spurenleser

Extra 3: Eiltempo

Primär: Brandgranate

Taktik: Betäubungsgranate

Gondola ist zwar keine unglaublich kleine Map, trotzdem konzentrieren sich viele Kämpfe auf einen bestimmten Spot, weshalb es durchaus mal hektisch werden kann. Genau deshalb empfehlen wir Ninja, da eure Feinde euch so nicht kommen hören. Mit Spurenleser seht ihr wiederum die Fußspuren naher Feinde und Eiltempo lässt euch länger sprinten. Bei den Granaten setzen wir auf Brandgranaten und Betäubungsgranaten. Gerade in zielbasierten Modi könnt ihr mit Brandgranaten die Feinde auf dem Spot vertreiben oder euch mit der Stun Zutritt verschaffen

Das waren unsere wichtigsten Tipps zu Gondola in „Call of Duty: Vanguard“. Wenn ihr gerne mehr über die Waffen in Vanguard wissen wollt, haben wir hier eine kleine Liste für euch:

