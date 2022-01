Call of Duty: Das beste Welgun Setup & Loadout in Warzone

Mit der Integration von CoD: Vanguard in Warzone kamen ein Haufen neuer Waffen ins Spiel und natürlich hat sich damit auch die Warzone Meta geändert. Vor allem dank des neuen Modus Vanguard Royale, in dem wir ausschließlich Equipment und Waffen aus Vanguard nutzen dürfen, müssen sich viele Spieler nach einer neuen Lieblingswaffe umschauen. Wie üblich ist die Kar98k wieder eine sehr beliebte Primärwaffe, aber auch die MP-40 oder das STG44 sind nicht zu verachten. Mit dem ersten Mid-Season Update kam jetzt aber eine neue MP ins Spiel und die hat es in sich.

Die Welgun ist eine sehr starke MP, die sich laut Entwicklern irgendwo zwischen der Sten und der Owen Gun ansiedeln soll. Bisher sieht es aber eher danach aus, als würde sie der MP-40 als beste MP ordentlich Konkurrenz machen. Mit den richtigen Aufsätzen erledigt die Welgun voll gepanzerte Gegner in Nullkommanix, deshalb haben wir hier ein perfektes Setup für euch.

Welgun Warzone Setup

In unserem Setup konzentrieren wir uns auf die Nutzung der Welgun als mobile Nahkampfwaffe mit ordentlich Wumms. Wir wollen also viel Munition, gute Rückstoßkontrolle ein wenig Reichweite und dabei möglichst hohe Feuerrate und Schaden. Folgende Aufsätze sind dafür nötig:

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: 320mm-SA Verhüllt

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Gawain Skelett

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: .45 48-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Stoffgriff

Extra: Wahn

Extra 2: Parat

Am wichtigsten sind in diesem Setup die Mündung und der Lauf. Der Rückstoß-Booster erhöht unsere Feuerrate, während der Lauf für mehr Präzision und bessere Kontrolle sorgt und vor allem den sogenannten Sofortabschuss-Bereich vergrößert. Mit den restlichen Aufsätzen verbessern wir Kontrolle und Reichweite noch mehr und erhöhen die Munitionkapazität. Das Extra Wahn startet unsere Gesundheitsregeneration nach Abschüssen und Parat lässt uns Equipment schneller einsetzen. Das ist kein Muss und kann auch gegen ein anderes Extra ausgetauscht werden, aber Granaten schneller werfen, kann gerade bei Kämpfen auf kurze Distanzen hilfreich sein.

Welgun Warzone Loadout

Obwohl die Welgun verdammt stark ist, bleibt sie trotzdem eine Maschinenpistole, die vor allem auf kurze und mittlere Distanzen effektiv ist. Wir brauchen also auf jeden Fall noch eine gute Primärwaffe für die längeren Distanzen. Hier haben wir im Prinzip die Wahl zwischen der Kar98k als Sniper, dem STG44 als Sturmgewehr und der Bren als LMG. Da letztere momentan extrem stark ist in Warzone, empfehlen wir, die Welgun mit der Bren zu kombinieren. Wir versprechen euch eine Menge Spaß mit dieser Kombo.

Bei den Perks setzen wir ansonsten auf Kaltblütig und Kampfspäher. Letzterer markiert uns angeschossene Gegner rot auch durch Wände oder andere Deckung hindurch, was es uns erleichtert, sie zu finishen. Mit Kaltblütig hingegen kontern wir genau diesen Perk, da er von vielen Spielern genutzt wird. Die Kombination aus Brand- und Blendgranate ist ebenfalls ideal. Die Brandgranate verursacht Schaden über Zeit und blockiert ein relativ großes Gebiet, während Flashs sowohl zum Pushen, als auch zur Flucht eingesetzt werden können.

Primärwaffe: Bren ( mit diesem Setup )

) Zweitwaffe: Welgun (mit obigem Setup)

Perk 1: Kaltblütig

Perk 2: Overkill

Perk 3: Kampfspäher

Primär: Brandgranate

Taktik: Blendgranate

Das war unser Welgun Setup Guide für Warzone. Wer eine richtig gute MP sucht, macht mit der Welgun auf jeden Fall nichts falsch.

