Wetter in NRW: Weiterhin Mix aus Sonne und Regen erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sollten sich am Dienstag auf wechselhaftes und windiges Wetter vorbereiten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Vormittag heiter, bevor die Wolken dichter werden und im Nordwesten Schauer und Gewitter auftreten können. Am Abend klart der Himmel wieder auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad.

Der anfangs böige bis stürmische Wind lässt am Abend nach. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt, und es können vereinzelt Schauer auftreten.

Passend dazu: Flohmarkt-Spaß trotz Regenwetter: Diese 6 Märkte in NRW sind überdacht

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen überwiegend wolkiges Wetter. Im Laufe des Tages kommt es gebietsweise zu Schauern, die gegen Abend abklingen. Der Wind weht schwach bis mäßig, und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstag selbst bleibt es wolkig, jedoch wird kein Niederschlag erwartet, und die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad.

mit dpa