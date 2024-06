Das Wetter wird am Wochenende in NRW unbeständig sein. „Es wird immer wieder regnen oder vereinzelt Schauer geben“, erklärte am Freitag eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Am Freitagabend sei zudem mit Gewittern zu rechnen. „Es wird nicht wirklich schön.“

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Was ihr zu Spielen, Public Viewing und Partys wissen müsst

Wer das erste EM-Spiel im Freien schauen möchte, sollte dies möglichst unter einem Dach tun. Die Temperaturen können am Freitag bis zu 22 Grad erreichen, am Samstag und Sonntag bis zu 20 Grad.

mit dpa