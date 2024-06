Wetter in NRW: Regen, Wolken und mäßige Temperaturen erwartet

Das wechselhafte Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wenig vorsommerliche Stimmung verbreiten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Dienstag überwiegend bis stark bewölkt sein, jedoch weitgehend niederschlagsfrei. Nur im nordwestlichen Münsterland sind am Abend örtlich Schauer oder leichter Regen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 22 Grad.

>>Ausflugsziele in NRW: Die schönsten Orte für einen kostenlosen oder günstigen Kurztrip<<

Am Mittwoch wird das Wetter ungemütlicher mit teilweise schauerartigem Regen, der von Nordwesten nach Südosten zieht. Ab Mittag lassen die Niederschläge nach, und die Höchsttemperaturen liegen bei mäßigen 18 Grad, in höheren Lagen um 12 Grad. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Regenfälle ab. Am Donnerstag erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und Wolken, und es soll trocken bleiben.

mit dpa