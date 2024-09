Darauf haben Fans des beliebten EDM-Events in NRW gewartet: Vom 18. bis 20. Juli 2025 feiert Deutschlands größtes Electronic Music Festival sein zehnjähriges Bestehen. Karten für die Mega-Veranstaltung können nun bald endlich vorbestellt werden. So startet der freie Vorverkauf für die Jubiläumsausgabe des Parookaville-Festivals am Sonntag, dem 6. Oktober 2024. Die Eintrittskarten sollen ab 12 Uhr verfügbar sein – und zwar in allen Kategorien.

Alle Besucher der ersten zehn Jahre konnten sich derweil bereits in einem exklusiven Loyalty-Sale direkt nach dem diesjährigen Festival ihre Eintrittskarte für das Jubiläum sichern. Die Nachfrage war laut den Organisatoren riesig: So sollen bereits 30 Prozent der erneut 225.000 erwarteten Besucher feststehen.

Diese Ticketkategorien werden angeboten und das kosten sie

Ab dem 6. Oktober sind alle Ticketkategorien ausschließlich über tickets.parookaville.com verfügbar. Interessierte sollten dabei nicht zu lange zögern. Viele Kategorien waren in den Vorjahren binnen kurzer Zeit ausverkauft.

Angeboten werden unter anderem Tagestickets (ab 109 Euro), Wochenendtickets ohne (ab 225 Euro) und mit Camping (ab 335 Euro), optional als Friendship-, Caravan- und Green-Camping. Full Weekend Tickets inklusive Unterkunft sind als Easy Camp, Comfort- / Deluxe-Camp und mit Hotelzimmern ebenfalls verfügbar.

Veranstalter blicken auf gelungene Festival-Historie zurück

„Wir freuen uns riesig auf zehn Jahre Parookaville und sind sehr stolz, mit unserem Team hier in unserem Heimatort ein europäisches Spitzenfestival erschaffen zu haben“, blickt Bernd Dicks, Co-Founder und -Geschäftsführer des Events auf die Entwicklung zurück und ergänzt als Ausblick: „Zum ersten Jubiläum haben wir natürlich einige Highlights am Start! Wir wollen aber insbesondere den grandiosen Vibe erhalten, der Parookaville auch diesen Sommer wieder einzigartig gemacht hat.“

Die diesjährige Edition des Events war, wie alle vorherigen bisher auch, restlos ausverkauft. Besucher erwartete erneut die einzigartigen City of Dreams sowie Auftritte von den größten DJs der Welt, darunter Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, John Summit, Lilly Palmer, Steve Aoki und vielen mehr. Zudem gab es in diesem Jahre viele neue Änderungen und Bereiche wie das „Theatre District“ und das „Upper West Side“ sowie neue Campingangebote wie eine Frühanreise-Option, welche laut den Organisatoren allesamt gut von den Besuchern angenommen wurden.