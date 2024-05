Top 25: Das sind die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland

Rasante Achterbahnen, mystische Geisterbahnen, bezaubernde Märchenwelten: Die Freizeitparksaison 2024 ist eröffnet! Nach der großen Corona-Flaute heißt es nun endlich wieder für Groß und Klein: auf in den Freizeitpark! Und dabei ist die Auswahl groß, denn immerhin gibt es über 100 Freizeitparks in Deutschland. Doch welcher Freizeitpark ist dieses Jahr der beste in Deutschland, wo ist der Spaßfaktor für die ganze Familie am größten und welcher Park bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Die Reiseexperten von Travelcircus haben bereits zum siebten Mal die 47 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland genauer unter die Lupe genommen, Preise und 1.633 Attraktionen verglichen und daraus den ultimativen Freizeitpark-Check 2024 erstellt, den wir euch im Folgenden präsentieren.

Freizeitparks in Deutschland: Das sind die Hard Facts

Ein Tag im Freizeitpark für eine 4-köpfige Familie kostet zwischen 44 € und 288 €

Spontan in den Freizeitpark? Dafür muss eine Familie bis zu 60 € draufzahlen!

Die besten Bewertungen hat ein kleiner Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen

Satte 62 Attraktionen hat ein süddeutscher Freizeitpark zu bieten

Das sind 2024 die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland

Die Reiseagentur Travelcirvus hat die Top 25 der besten Freizeitparks 2024 gerankt – unter den Gesichtspunkten Preis-Leistung, Bekanntheit, Instagramreichweite, Bewertungen und Spaßfaktor. Das ist das Ergebnis von 1 bis 25.

Europa Park

Hansa-Park

Heide-Park

Schwaben Park

Bayern-Park

Fort Fun Abenteuerland

Erlebnispark Tripsdrill

Phantasialand

Holiday Park

Movie Park Germany

Skyline Park

Rasti-Land

Taunus Wunderland

Freizeitpark Plohn

potts park Minden

Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Serengeti-Park

Belantis

Tolk-Schau

Tier- und Freizeitpark Thüle

Legoland Deutschland

Jaderpark

Churpfalzpark

Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen

Freizeit-Land Geiselswind

