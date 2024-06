Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei Hogwarts-Fans sorgen: Die beliebte Orchester-Performance „The Music of Harry Potter“ kommt nach NRW! Hierbei entführt euch das Cinema-Festival-Symphonics-Ensemble musikalisch in die Welt der Hexen und Magier und setzt den ikonischen Soundtack der Filme gebührend um. Das berühmte „Hedwig’s Theme“, das inzwischen als Hauptmelodie der Reihe gilt, kann dabei vermutlich fast jeder mitsummen. Gänsehautmomente sind also garantiert. Alle Infos rund um Spielorte, Tickets. Preise und Anfahrt gibt es hier.

Wo findet „The Music of Harry Potter“ in NRW statt?

Die Symphonie-Konzerte finden gleich in mehreren Städten in NRW statt: So bekommt ihr in Bielefeld, Essen sowie in Köln feinsten Harry-Potter-Sound auf die Ohren.

Wann finden die Konzerte statt?

Die Konzerte sind alle für das kommende Jahr, also 2025, datiert. Der erste der drei Termine findet am 15. Januar 2025 in Bielefeld statt. Nur wenige Tage später geht es für das Harry-Potter-Orchester am 21. Januar 2025 in Köln weiter. Seinen Abschluss findet die NRW-Tour dann am 26. März 2025 in Essen.

Gibt es noch Tickets für „The Music of Harry Potter“?

Der Kartenvorverkauf für das Event hat bereits begonnen. Tickets erhaltet ihr unter anderem bei Eventim. Dort fangen die Preise für einen Sitzplatz bei 63,25 Euro an. Aufgrund der Beliebtheit der Filmreihe solltet ihr mit dem Kartenkauf jedoch nicht allzu lange zögern. Besonders in größeren Städten wie Essen oder Köln könnte das Konzert schnell ausverkauft sein.

Wie komme ich zum Event?

Das Harry-Potter-Konzert findet in Bielefeld in der Stadthalle (Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld) statt. Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bielefelder Hauptbahnhofs, weswegen sich eine Anreise mit dem ÖPNV oder den Zügen der Deutschen Bahn perfekt anbietet. Alternativ findet ihr in der Nähe der Stadthalle aber auch mehrere Parkhäuser- bzw. Plätze.

In Köln findet das Event im Palladium (Schanzenstraße 36, 51063 Köln) statt. Auch dieses erreicht ihr bequem mit dem ÖPNV. So halten unter anderem die Straßenbahnlinien 13 und 18 sowie mehrere Buslinien in der Nähe. Im sogenannten Medienzentrum Ost gibt es zudem viele Parkplätze, wo ihr euer Auto abstellen könnt. Auch auf der Schanzenstraße, wo sich das Palladium befindet, gibt es Parkmöglichkeiten.

Für Essen ist die Veranstaltung in der Lichterburg (Kettwiger Str. 36, 45127 Essen) angesetzt. Diese befindet sich nur wenige Minuten Fußweg vom Essener Hauptbahnhof entfernt, sodass sich auch hier eine Anreise mit dem ÖPNV oder der Deutschen Bahn ebenfalls anbietet. Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann seinen fahrbaren Untersatz im anliegenden Q-Park-Parkhaus abstellen.

