Wetter: In dieser NRW-Region regnet es am stärksten

Die Woche nach Pfingsten beginnt in NRW mit viel Regen und Gewittern, bevor die Schauer vorübergehend nachlassen. Am Dienstagvormittag (21. Mai) ist das Wetter zunächst freundlich, aber am Nachmittag wird es sehr nass. Ein Tiefdruckgebiet sorgt für heftige Gewitter, die in der Eifel zu Unwettern führen können.

Meteorologe Erwin Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst berichtete am Montag, dass dort im Laufe des Tages bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Ab Mittwoch lässt der Regen nach, und am Donnerstag gibt es nur noch vereinzelte Schauer, wobei sich zwischendurch auch mal die Sonne zeigt. Die Temperaturen bleiben über 20 Grad. Zum Wochenende wird das Wetter wieder wechselhaft und regnerisch.

mit dpa