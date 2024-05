Was für ein Wochenende für Lottospieler in Nordrhein-Westfalen! Gleich drei Glückspilze aus dem Bundesland räumten beim Lotto am vergangenen Samstag (25. Mai) gewaltig ab. Ein Tipper aus dem Raum Bielefeld knackte den Jackpot und sichert sich damit eine sensationelle Summe von 3.126.013,70 Euro. Zwei weitere Spieler aus NRW und Hessen teilen sich den zweiten Rang und kassieren jeweils über eine Million Euro.

Bielefelder räumt mit 2,90 Euro den Jackpot ab

Der glückliche Lottogewinner aus NRW tippte lediglich zwei Reihen und investierte dafür gerade einmal 2,90 Euro. Seine Spielreihe 2 enthielt die magischen Zahlen 8 – 15 – 24 – 32 – 38 – 41 und die passende Superzahl 5. Damit wird er in Kürze zum Multimillionär.

Vor knapp einem Monat wurde der Eurojackpot geknackt: 60 Millionen Euro gingen nach NRW!

Zweiter Millionengewinn in NRW

Doch das Lottoglück in NRW hört hier nicht auf. Ein weiterer Tipper aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis räumte im zweiten Rang ab. Obwohl ihm die Superzahl fehlte, sicherte er sich mit seinem Tipp eine satte Millionensumme von 1.119.100,40 Euro.

Glücksspirale beschert 100.000 Euro

Abgerundet wurde das Wochenende durch einen weiteren Hochgewinn bei der GlücksSpirale. Ein Spielteilnehmer aus dem Oberbergischen Kreis landete in der Gewinnklasse 6 (sechs richtige Endziffern) und darf sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen.