Travis Scott Konzert in Köln: Termin, Tickets und Infos zum US-Rapper

US-Star Travis Scott tourt durch Deutschland! Der amerikanische Rapper kommt im Rahmen seiner „Utopia– Circus Maximus“-World Tour auch nach Köln. Das gleichnamige Album, das 2023 veröffentlicht wurde, war unter anderem in den USA und UK auf Platz 1 der Charts und hat in UK bereits Gold-Status erreicht. Für Travis Scott ist es ein seltener Besuch. Sein letzter Deutschlandauftritt liegt acht Jahre zurück.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Sportstätten-Geschäftsführer Lutz Wingerath freut sich auf das internationale Aushängeschild in seinem Haus: „Travis Scott ist zum ersten Mal bei uns im RheinEnergie-Stadion und ich bin mir sicher, dass Fans aus ganz Europa nach Köln kommen werden, um diesen Ausnahme-Künstler live zu erleben. Es ist immer unser Ziel, möglichst viele verschiedene Genres zu bedienen, um möglichst vielen Fans den Genuss eines Live-Konzerts zu ermöglichen. Das ist uns mit Travis Scott sicher gelungen.“

>> Apache 207 in der Lanxess-Arena: alle Infos zu den Konzerten <<

Wer ist Travis Scott?

Travis Scott heißt mit bürgerlichem Namen Jacques Berman Webster und wurde in Houston (Texas, USA) geboren. Bereits in seiner Jugend begann er zu rappen. Mittlerweile gehört er zu den berühmtesten Musikern und Produzenten weltweit. Er hat bereits mit Rihanna, Drake und Big Sean zusammen gearbeitet.

Im Jahr 2023 stellte das Album „Utopia“ einen bedeutenden Meilenstein in der Welt des Hip-Hop dar. Es dominierte die Charts, erreichte vier aufeinanderfolgende Wochen Platz eins der Billboard Top 200 und verzeichnete weltweit über 50 Milliarden Streams. Zusätzlich erlangte es bei Spotify den Titel des meistgestreamten Albums in der ersten Woche des Jahres 2023. Ein bemerkenswerter Erfolg, der die künstlerische Bedeutung und den Einfluss des Albums unterstreicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Neben seiner musikalischen Karriere ist Travis Scott auch als Modedesigner, Stilikone, Schauspieler und Gründer eines Plattenlabels bekannt. Und: Auch sein Privatleben hat dem Rapper zu großer Bekanntheit verholfen. Denn er war mit Kylie Jenner zusammen, hat sogar zwei Kinder mit ihr. Im Januar 2023 gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt.

>> Billie Eilish kommt nach Köln: alle Infos zu den Konzerten <<

Wann kommt Travis Scott nach Köln?

Das Konzert des Rappers findet am 20. Juli 2024 im Rheinenergie-Stadion in Köln-Müngersdorf statt. Dirk Becker Entertainment veranstaltet das Konzert.

Travis Scott in Köln: Gibt es noch Tickets fürs Rheinenergie-Stadion?

Informationen zum Vorverkauf: Der Local-Partner-Presale beginnt am 8. Mai um 14 Uhr, der Local Ticketmaster-Presale am 9. Mai ebenfalls um 10 Uhr und der allgemeine Vorverkaufsstart startet am 10. Mai um 10 Uhr. Wie teuer die Tickets sein werden, ist noch nicht bekannt.

Rheinenergie-Stadion in Köln: Anfahrt mit ÖPNV oder Auto

Ihr erreicht das Rhein-Energie-Stadion am besten über die KVB-Linie 1 (Haltestelle: Rhein-Energie-Stadion). Die KVB-Linie 1 ist an den Haltestellen Bahnhof Weiden-West und Köln Messe/Deutz mit dem Netz der Deutschen Bahn verbunden. Auch die KVB-Linie 7 bringt euch zum Rhein-Energie-Stadion. Hier steigt ihr am besten an der Haltestelle Stüttgenhof aus.

Übrigens: Wer kein Ticket hat, kann das KVB-Netz und den angrenzenden VRS-Bereich kostenlos nutzen. Die Konzertkarte gilt als Ticket und es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Achtung: Für Züge der Deutschen Bahn gilt das Ticket nicht als Fahrkarte.

>> Tom und Bill Kaulitz in Düsseldorf: alle Hintergründe ihres Besuchs <<

Rhein-Energie-Stadion in Köln: Wo kann ich parken?

Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt meist über das Autobahn Kreuz Köln West (A1 und A4). Nutzt von der A1 die Ausfahrten Köln Bocklemünd, Köln Lövenich oder Köln Weiden/Frechen. Von der A4 nutzt ihr die Ausfahrten Köln Klettenberg oder Frechen Nord. Im Anschluss einfach der der Beschilderung Richtung Stadion folgen. Rund um das Stadion stehen euch cca. 7.500 Stellplätze zur Verfügung.

Adresse (Navigationssystem):

Parkplätze P6, P7, P8 / Salzburger Weg, 50858 Köln

Parkplatz P1 / Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Parkplatz P3 / Brauweiler Weg, 50933 Köln

Über diesen Link auf rheinergiestadion.de findet ihr zudem zahlreiche Anfahrtskarten und weitere Infos.

Mit Park and Ride zum Rheinenergie-Stadion mit und ohne Shuttle Bus

Standorte der P+R-Anlagen in und um Köln, Informationen zur aktuellen Parkhausbelegung sowie einen Überblick über die Verkehrslage in der Stadt findet ihr hier. Zu empfehlen sind unter anderem: P&R Marsdorf (Haus Vorst), P&R Weiden West, Parkhaus Köln Arcaden.

Von der P+R Anlage Marsdorf (Haus Vorst) bietet die Kölner Sportstätten GmbH für beide Konzerte einen kostenlosen Shuttle Service an, der die Gäste an den Konzerttagen ab 16 Uhr in die Nähe des Stadions, zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf, bringt. Nach Konzertende steht der Shuttle Service für die Rückfahrt für jeweils 1,5 Stunden zur Verfügung.

Weitere Termine und Infos zu Konzerten und Events in Köln findet ihr hier.