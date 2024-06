Bald ist es soweit: Auch 2024 findet das beliebte Reggae- und Hip-Hop-Festival am Fühlinger See im Bezirk Chorweiler erneut in seiner vollen Pracht statt. Der Vorverkauf für das Summerjam hat bereits begonnen, wir liefern alle Infos zum Festival!

Wann und wo findest das Summerjam 2024?

Das Summerjam findet vom 5. bis zum 7. Juli 2024 am Fühlinger See in Köln-Chorweiler statt.

Summerjam 2024 in Köln: Das ist das Line-up – Sido als Headliner angekündigt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

5. Juli 2024 :

Sido

Bounty & Cocoa

Busy Signal

Colly Buddz

Rin

Majan

L’Entourloop

Queen Omega

J Boog

D’Yani

Jizzle

Savvy

Omar Jatta

6. Juli 2024:

Beenie Man

Marsimoto

Konshens

Ezhel

Greeen

Romain Virgo

Lila Iké

Og Keemo

Megaloh

Martin Jondo

Samory I

Kelviyn Colt

Kybba

Bounty & Cocoa

Samora

7. Juli 2024:

Culcha Candela

Burna Boy

Skillibeng

Steel Pulse

Jesse Royal

Kelvyn Colt

Khalia

Ky-Mani Marley

Julian Marley

Megaloh

Fatoni

Miwata

Jah Lil

Tjark

>> Summerjam in Köln: Die Fotos vom Festival-Freitag <<

Summerjam 2024 in Köln: Tickets ab dem 25. Oktober 2023 erhältlich

Der Ticketvorverkauf für das Summerjam 2024 läuft bereits seit dem 25. Oktober 2023. Die Early-Bird-Tickets sind im Ticketshop auf summerjam.de zu haben. Für das Ticket müsst ihr 185 Euro bezahlen. Dafür sind der Zeltplatz und die Müllgebühr in Höhe von 10 Euro im Ticket bereits enthalten. Tagestickets kosten zwischen 85 und 90 Euro zuzüglich 10 Euro Vorverkaufsgebühr. Hier geht es zu den Tickets.

>> Parookaville 2023: Tickets, Camping, Line-up, Headliner – Infos zum Festival <<

Summerjam 2024 in Köln: Hier könnt ihr das Festival live verfolgen

In der Vergangenheit zeigte der WDR Rockpalast Ausschnitte des Festivals und ausgewählte Auftritte für alle Daheimgebliebenen. Dafür mussten sich Fans des Festivals allerdings ein wenig gedulden, denn diverse Live-Auftritte wurden erst ein paar Wochen später zum Anschauen bereitgestellt. Wie es für 2024 aussieht, wird der Sender noch mitteilen.

Summerjam 2024 in Köln: Camping

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das 3 Tage-Festivalticket beinhaltete im letzten Jahr den Zugang zu den Campingflächen ab Donnerstag, 29. Juni 2023 um 8 Uhr – ohne zusätzliche Campinggebühren. Für die ganz frühen Besucher, die Vorab-Camper, war das Feld sogar ab Mittwoch, den 28. Juni, bereits ab 12 Uhr geöffnet. Dann betrug der Preis pro Person für die Nacht allerdings 15 Euro.

Nur Summerjam-Besucher mit einem Festivalbändchen haben Zugang zur Camping-Area. Die Veranstalter weisen vorsorglich darauf hin, dass Personen, die sich ohne eine solche Berechtigung auf dem Gelände aufhalten, wegen Leistungserschleichung (§ 265a StGB) und Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) angezeigt werden.

>> Panama Open Air 2023: Line-up, Tickets, Camping – alle Festivalinfos hier <<

Generell besteht kein Anspruch auf die Überlassung einer bestimmten Campingfläche. Wildcampen ist verboten und wird von der Polizei und den Ordnungskräften rigoros verfolgt. Das Graben von Zeltabgrenzungen und das Ausheben von Bodenlöchern ist Sachbeschädigung und wird vom Ordnungsdienst und der Polizei zur Anzeige gebracht. Das Festivalgelände befindet sich in einem Naherholungsgebiet bzw. Naturpark.

Es müssen an allen Tagen Camping-Armbänder bzw. Festivalbänder an den Zugängen zum Campinggelände vorgezeigt werden. Camping ohne gültiges Festivalticket ist nicht gestattet. Festivaltickets können – wenn verfügbar – an den verschiedenen Zugangskontrollen zu den Campingflächen erworben werden.

Mehr Infos zu den verschiedenen Camping-Areas erhaltet ihr hier.

Summerjam 2024 in Köln: Anfahrt mit dem Auto

Die Adresse des Summerjam Festivals ist die Regattainsel am Fühlinger See in der Oranjehofstraße in 50769 Köln. Anreisende mit dem PKW können sich an folgenden Angaben orientieren:

Autobahn A1 zwischen Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen; Abfahrt Köln Niehl/Fühlingen Richtung Niehl, dann immer der Beschilderung folgen. Für das Festival stehen ausreichend Parkflächen am Zentralparkplatz zur Verfügung. Bitte folgt unbedingt der Parkplatz-Beschilderung (Verkehrsleitsystem), die euch auf dem schnellsten Weg zum Parkplatz führt.

>> Juicy Beats 2023: Line-up, Camping, Tickets – alle Infos zum Festival <<

Summerjam 2024 in Köln: Parkplätze und Parkgebühren

Hier können wir uns zunächst nur auf die Parkgebühren von 2023 stützen. Parkgebühren (nur Barzahlung) betragen für das Festivalwochenende 25 Euro (einmalige Einfahrt) und 40 Euro (mehrmalige Einfahrt möglich).

Parkgebühren pro Festivaltag (nur Barzahlung – nur Freitag, Samstag, Sonntag) betragen 10 Euro (einmalige Einfahrt und gilt nur bis zum darauffolgenden Tag bis 6 Uhr morgens, danach werden die Fahrzeuge abgeschleppt).

Bitte beachten: Nutzt ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen und bildet Fahrgemeinschaften. Die Kölner Abschleppdienste kassieren ca. 150 Euro je Auto.

Parken: Ab Mittwoch, 3. Juli 2024 (12 Uhr), bis Montag, 8. Juli 2024 (12 Uhr), sind die Parkflächen geöffnet. Es besteht kein Anspruch auf Überlassung eines bestimmten Parkplatzes. Die Zuteilung der Parkplätze erfolgt durch das Ordnungspersonal.

Für anreisende Vorab-Camper (Montag und Dienstag) wird es eine Entladestation am Campeingang P2 geben.

Weitere Parkinfos erhaltet ihr vor Ort.

Für alle Festivalbesucher, die zum Festival gebracht oder abgeholt werden, wurden Kiss & Ride-Stationen eingerichtet. Schaut nach den Koffer-Symbolen auf dem Festivalgeländeplan, damit eure An- oder Abfahrt unkompliziert abläuft.

Summerjam 2024 in Köln: Anfahrt mit Bus und Bahn

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auch mit dem ÖPNV und dem in der Zeit geltenden 49-Euro-Ticket kommt ihr relativ einfach zum Summerjam. Der Fahrplan vom Kölner Hauptbahnhof zum Fühlinger See: S-Bahnlinie S11 bis Chorweiler, dann umsteigen in den Bus 122 bis Seeberg.

Busfahrtzeiten und Haltestellen des Summerjam-Shuttle: Parkplätze – Service Center – City Center Chorweiler – Campingarea.

Der offizielle Summerjam-Shuttle kann nur mit gültigem Ticket oder Festivalband genutzt werden. Einen Überblick zu den Haltestellen der Shuttle Busse findet ihr auf dem Geländeplan. Zur An- & Abreise werden die Busse verstärkt fahren. Von Donnerstag bis Samstag wird parallel zu den Ladenöffnungszeiten ein Bus zwischen dem Service Center und dem City Center Chorweiler (Supermarkt) angeboten.

Die KVB-Busse, die von den gleichen Haltestellen abfahren, sind auch mit Festivalticket kostenpflichtig!

>> San Hejmo Festival 2023: Line-Up, Campen, Tickets – alle Infos <<

Summerjam Shuttlebus: Fahrplan

Donnerstag: 10 bis 2 Uhr – Park- & Campingflächen | 10 bis 22 Uhr – Service Center (P2) – City Center

Freitag: 8.30 Uhr bis 2 Uhr – Park- & Campingflächen | 10 bis 22 Uhr – Service Center (P2) – City Center

Samstag: 8 bis 2 Uhr – Park- & Campingflächen | 10 bis 20 Uhr – Service Center (P2) – City Center

Sonntag: 8 bis 2 Uhr – Park- & Campingflächen | 15 bis 1 Uhr – Service Center (P2) – City Center

Montag: 8 bis 2 Uhr – Park- & Campingflächen | 7 bis 13 Uhr – Service Center (P2) – City Center

Summerjam 2024 in Köln: Shuttle- und Festivalbus

Der Festivalbus war bis 2022 ein beliebtes Reisevehikel. Leider mussten die Veranstalter für 2023 aber angeben, dass der Bus nicht mehr verfügbar ist. Ob es eine Rückkehr für 2024 gibt, ist nicht klar.

Summerjam 2024 in Köln: Anreise mit dem Fahrrad

Auf dem Parkplatz P2 in der Nähe vom Service Center findet ihr den neuen Fahrradparkplatz. Hier könnt ihr (nur für Festivalticket-Inhaber) kostenfrei eurer Fahrrad abschließen.

>> Pollerwiesen Festival 2023 in Köln, Dortmund und auf dem Boot <<

Summerjam 2024 in Köln: Anreise mit dem Flugzeug

Der nächstgelegene Flughafen ist Köln/Bonn, dieser liegt ca. 30 km vom Fühlinger See entfernt. Ein weiterer Flughafen ist Düsseldorf, dieser liegt ca. 50 km vom Fühlinger See entfernt.